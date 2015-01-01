Аналитики изучили, как изменилось использование различных видов транспорта во время пандемии — почти все его моторные виды стали менее актуальными.

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39% опрошенных пользуются общественным транспортом реже, чем до начала пандемии коронавируса, только каждый пятый (18%) делает это как обычно. Исследовательский институт YouGov опросил более 2000 немецких граждан, как поменялись их привычки мобильности с начала пандемии.

Для 35% опрошенных общественный транспорт играет небольшую роль в структуре их мобильности. Поразительно, но больше всего среди тех, кто меньше ездит на автобусе и поезде, это молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (55%). 14% утверждают, что вообще не пользуются общественным транспортом. В последние недели, работая дома и постоянно слушая сообщения о пандемии, люди отвыкли от общественного транспорта, и для некоторых настоящий стресс, когда им приходится ездить на автобусах и в поездах.

В этом смысле личный автомобиль самое безопасное средство для передвижения из-за низкого риска заражения. Однако оказалось, что только 19% ездят на своих машинах чаще, чем раньше. Еще 19% признались, что используют этот вид транспорта реже. И выяснилось, что 14% опрошенных вообще могут обходиться без машины.

В дополнение к общественному транспорту, страх перед распространением инфекции также отражается на поездках в такси — им стали пользоваться реже, 19% респондентов, а каршерингом — 9% опрошенных.

В целом, моторные виды транспорта во время COVID-19 были менее востребованы, чем в начале года. Это, в основном, связано с тем, что власти ограничили контакты между людьми, многие перешли на «удаленку», а значит, не было необходимости каждый день ездить на работу, в школу или институт.

Зато респонденты стали гораздо чаще ходить пешком (36%) и пользоваться велосипедом (19%). Это относится как к мужчинам, так и к женщинам. Однако 43% респондентов заявили, что они вообще не ездят на велосипеде, а 32% считают, что это больше подходит для мужчин.

Тем не менее за последние несколько недель многие немцы купили велосипед или электровелосипед. Эксперты позитивно оценивают эту тенденцию: люди пересаживаются с общественного транспорта на велосипеды — для экологии просто сплошная польза!

А вот электросамокаты такой популярностью не пользуются — для 85% опрошенных данное средство индивидуальной мобильности не играет важной роли для передвижения. Только 10% часто используют электросамокаты, однако 46% из них ездят меньше, чем несколько месяцев назад. Это связано с тем, что большинство пользуется прокатными скутерами, а из-за пендемии в крупных городах их предложение сократилось.

Почти половина россиян вообще отказались от использования автомобиля на самоизоляции, а 30% стали чаще его мыть в целях дезинфекции, таковы результаты исследования, проведенного холдингом «Ромир».

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