Сегодня, в 18:00 Как изменились привычки автовладельцев в период пандемии — исследование Почти половина россиян вообще отказались от использования автомобиля на самоизоляции, а 30% стали чаще его мыть в целях дезинфекции.
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Многим нашим соотечественникам пришлось изменить свои привычки из-за самоизоляции и необходимости экономить средства, однако лишь малая доля автовладельцев полностью отказалась от планов приобретения авто — к такому выводу пришли специалисты исследовательского холдинга «Ромир».
Они выяснили, что 42% автомобилистов отказались от использования автомобиля в период пандемии, при этом еще 42% респондентов, наоборот, стали чаще его использовать. 6% стараются реже садиться за руль, и каждый десятый признался, что не поменял своих привычек и пользуется автомобилем как и прежде. При этом 30% стали чаще мыть свой автомобиль в целях дезинфекции. 49% поменяли свои планы по сервисному обслуживанию: 34% перенесли работы на более поздний срок, а 15% полностью отказались от обслуживания. Основные причины отказа или переноса — самоизоляция ( 67%) и экономия средств ( 53%), а также ограничение передвижения — 40% и закрытие дилерских центров — 22%.
Теперь о планах россиян на покупку нового автомобиля. Более половины респондентов (
54%) пока отложили покупку, 9% — наоборот, ускорили приобретение автомобиля, а 37% никак не поменяли своих намерений.
Из тех автовладельцев, кто остался верен своим планам,
65% хотят купить именно тот автомобиль, который и собирались, 16% выберут более бюджетную комплектацию, а 11% приобретут автомобиль другой марки. Еще 9% респондентов планируют приобрести другую модель той же марки.
В онлайн-опросе, который проводили в апреле-мае 2020 года, приняли участие 250 владельцев автомобилей из Москвы и Санкт-Петербурга.
Фото: Depositphotos
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