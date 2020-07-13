Произошло это в Томске. Нарушители были настолько не в себе, что то и дело падали в лужу…

В минувшую пятницу около шести часов вечера внимание сотрудников ДПС привлек странно маневрировавший автомобиль ИЖ Комби, из которого доносилась громкая музыка. Требование сотрудника ГИБДД остановиться водитель проигнорировал, началась погоня, и только в окрестностях поселка Курлек автомобиль удалось остановить. 34-летний нетрезвый водитель вдруг повел себя агрессивно, усмирить его удалось? только надев наручники, и тут началось самое интересное — из салона как горох посыпались такие же «веселые» пассажиры. И такие же агрессивные.

Шестеро пассажиров транспортного средства набросились на полицейских, после чего инспекторы произвели предупредительные выстрелы в воздух из табельного оружия, но, понимая, что с такой толпой им не справиться, вызвали подмогу.

Вдвоем инспекторы задержали водителя и двух, наиболее агрессивных пассажиров, остальные скрылись в лесу. Впрочем, далеко убежать им не удалось: быстро прибывшие на место полицейские вскоре разыскали всех участников «пьяной» поездки, среди которых было две женщины.

В итоге вся компания была доставлена в отделение полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает Управление МВД России по Томской области.

Действия нетрезвых граждан квалифицировали по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей». Теперь драчунам грозит до пяти лет лишения свободы.

С 28 июня начала действовать новая редакция Уголовного кодекса, согласно которой, если по вине нетрезвого водителя произойдет авария с пострадавшими и погибшими, они рискуют сесть в тюрьму на 15 лет.



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