С сегодняшнего дня начала действовать новая редакция Уголовного кодекса, которая серьезно усложнит жизнь водителям, практикующим нетрезвое вождение. Ведь если по их вине произойдет авария с пострадавшими и погибшими, они рискуют сесть в тюрьму на 15 лет.

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Вступили в силу поправки в статью 264 УК РФ — соответствующий документ 10 дней назад подписал Владимир Путин. Теперь, если по вине пьяного водителя пострадал другой гражданин (в том числе пассажир), его здоровью нанесен тяжкий вред, суд может назначить наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет. Раньше максимальный срок за это деяние составлял четыре года, нижней планки не предусматривалось. К тяжкому вреду относятся случаи, когда у пострадавшего был сломан позвоночник, он ослеп и т. д.

Если в результате аварии с нетрезвым водителем погиб один человек, виновному грозит от 5 до 12 лет лишения свободы (было — от двух до семи), если погибло несколько человек — то предусмотрено наказание до 15 лет тюрьмы (на шесть лет больше, чем раньше).

Аналогичные сроки лишения свободы будут действовать для случаев, когда водитель покинул место аварии с пострадавшими или жертвами.

Даже если преступление совершено по неосторожности, суд может назначить тюремный срок до 10–15 лет и преступление отнесено к тяжким, то есть исключена возможность условно-досрочного освобождения.

Также, возможно, будут введены экспресс-тесты, позволяющие ускорить процесс освидетельствования водителей.

Среди других инициатив МВД — предложение закрепить на законодательном уровне возможность конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения.

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