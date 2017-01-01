Ларгус потерял в комфорте, но не стал дешевле

Функция осталась, правда, только в дорогих исполнениях.

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Часть комплектаций модели Lada Largus лишилась одной из опций комфорта. Речь идет о высотной регулировке передних ремней безопасности. Ранее она присутствовала в комплектациях Classic, Comfort и Luxe, причем во всех версиях — у фургонов и универсалов как в обычном бензиновом, так и в битопливном исполнении CNG.

Однако теперь высотная регулировка есть только у комплектации Luxe и выше, пишет Лада.Онлайн. Не потерял опцию и Largus Cross, но именно потому, что выпускается только в комплектации Luxe.

Таким образом, высота передних ремней безопасности у Ларгуса в простых вариантах Classic и Comfort теперь фиксированная. Осталась таковой и цена — потеря одной из функций комфорта не сделала автомобили дешевле. Универсалы в комплектации Standart по-прежнему стоят 635 900 рублей, а фургоны — 619 900 рублей.

В июне у Ларгуса появился новый цвет кузова — «красный сплав».

Фото: АВТОВАЗ