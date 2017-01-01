Ларгус потерял в комфорте, но не стал дешевле — журнал За рулем

Ларгус потерял в комфорте, но не стал дешевле

Функция осталась, правда, только в дорогих исполнениях.

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Часть комплектаций модели Lada Largus лишилась одной из опций комфорта. Речь идет о высотной регулировке передних ремней безопасности. Ранее она присутствовала в комплектациях Classic, Comfort и Luxe, причем во всех версиях — у фургонов и универсалов как в обычном бензиновом, так и в битопливном исполнении CNG.

Однако теперь высотная регулировка есть только у комплектации Luxe и выше, пишет Лада.Онлайн. Не потерял опцию и Largus Cross, но именно потому, что выпускается только в комплектации Luxe.

Таким образом, высота передних ремней безопасности у Ларгуса в простых вариантах Classic и Comfort теперь фиксированная. Осталась таковой и цена — потеря одной из функций комфорта не сделала автомобили дешевле. Универсалы в комплектации Standart по-прежнему стоят 635 900 рублей, а фургоны — 619 900 рублей.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Largus (11)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам...

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