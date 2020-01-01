Компания долго держала цены на три свои модели, но теперь как все: плюс 30 000 или 50 000 рублей.

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Японская марка Suzuki переписала прайс-листы на три модели, которые и составляют российский модельный ряд — корректировке подверглись цены кроссоверов SX4 и Vitara и внедорожника Jimny. Причем в свете последних подорожаний прирост в прайсах у Suzuki кажется более значительным, чем у иных брендов: он составляет 1,6–3,2%, хотя стоит признать, что прежние цены марка удерживала довольно долго.

Рамный компакт-внедорожник Jimny (1,5 л, 102 л.с., жестко подключаемый полный привод, понижающий ряд трансмиссии) во всех комплектациях «подрос» на 50 000 рублей и теперь стоит от 1 589 000 до 1 799 000 рублей, пишет издание Цена.Авто. SX4 и Vitara прибавили в цене только 30 000 рублей, но и они в большинстве комплектаций теперь уверенно переваливают за полтора миллиона рублей.

Диапазон цен на SX4 — от 1 429 000 до 1 879 000 рублей, а на Vitara — от 1 329 000 до 1 879 000 рублей. Как известно, оба кроссовера оснащаются 1,6-литровым 117-сильным атмосферником или 1,4-литровым 140-сильным турбомотором, а в качестве трансмиссии предложены МКП или автомат. Можно выбрать передний или полный привод.

Что до Jimny, то у него есть несколько интересных версий — например, пятидверное исполнение или пикап, но к продаже в России они пока не планируются.

Фото: Suzuki