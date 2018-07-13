Suzuki Jimny превратили в пикап

Самый компактный рамный внедорожник обзавелся новой версией.

Материалы по теме Suzuki Jimny: будет пятидверная версия

Обаятельный Suzuki Jimny, несмотря на свои размеры, тем не менее функциональная рабочая лошадка, и в Новой Зеландии решили открыть перед внедорожником новую перспективу, превратив его в грузовик, тем более, что его рамная конструкция это легко позволяет.

У автомобиля отрезали заднюю часть и соорудили грузовую платформу. Бортики выполнены из алюминиевого профиля, все три — откидные. В целом же внедорожник остался довольно комфортным, в салоне даже есть ковровое покрытие стенки за передними сиденьями.

Помимо того, что выглядит утилитарная версия Suzuki Jimny вполне пристойно, эта модификация сертифицирована в регионе, что означает, что такой пикап можно легально купить.

Под капотом внедорожника все тот же 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель, мощностью 100 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой механикой. Просят за мини-грузовик Jimny чуть больше 23 000 долларов (речь об американских!), это на 7300 долларов больше, чем за автомобиль в топовой версии Sierra. Недешево, прямо скажем, да и размер бортовой платформы не сообщается, но кузов Jimny и не может быть особо вместительным.

Пикап базируется на базовом исполнении Jimny JX, а вовсе не на Sierra, что означает, что он проигрывает по комфорту топовой версии. Легкосплавные диски уступили место стальным, фары у него галогенные, а не светодиодные, нет обтянутого кожей руля, климат-контроля и информационно-развлекательной системы с сенсорным экраном. Довершает картину безальтернативная механическая коробка передач.

В Новой Зеландии, безусловно, есть более функциональные пикапы. Новая версия Suzuki Jimny, по понятным причинам, не идет ни в какое сравнение с Toyota Hilux или Ford Ranger, но, согласитесь, неповторимого обаяния «японцу» не занимать.

Преобразовать мини-внедорожник в мини-пикап предлагает местный дилер Suzuki New Zealand из Вангануи.

Новый Suzuki Jimny поставляют в Россию с осени 2019 года, цены на него стартуют от 1 439 000 рублей.



Suzuki Jimny превратили в пикап Самый компактный рамный внедорожник обзавелся новой версией. Suzuki Jimny превратили в пикап

Фото: driven.co.nz