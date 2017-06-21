Внедорожник Haval H9 получит недорогую комплектацию

Один из самых дорогих китайских автомобилей на российском рынке в ближайшее время может получить базовую версию. По предварительным данным, у комплектации Comfort не будет нескольких премиальных опций — люка с электроприводом, адаптивного света, подсветки подножек, памяти настроек сидений и системы помощи при смене полосы движения, а салон из семиместного будет превращен в пятиместный.
«Мы постоянно прислушиваемся к нашим клиентам и обнаружили, что среди них есть большое количество тех, кому не нужны в автомобиле все предлагаемые высокотехнологичные функции. Мы уважаем их желание не переплачивать за то, чем они не пользуются», — цитирует издание Китайские автомобили исполнительного директора российского представительства Haval Жерома Сего. Известно, что компания уже экспериментирует с комплектациями внедорожника в РФ — у отдельных дилеров встречаются версии без некоторых дорогих функций и с ценами ниже, чем в официальном прайсе.
Напомним, Haval H9 оснащаются 2-литровыми моторами, бензиновый развивает 245 л.с., а турбодизель — 190 л.с. Оба агрегатируются с 8-ступенчатым автоматом. Комплектация Elite стоит от 2 695 000 рублей за бензиновый до 2 765 000 рублей за дизельный внедорожник. Версия Premium — это только бензиновый вариант за 2 875 000 рублей. Предполагается, что новая базовая комплектация может «уронить» цену на полноприводник примерно до 2 300 000 рублей.
- До недавнего времени именно внедорожник Haval H9 являлся самым дорогим китайским автомобилем в России, но теперь его место занял минивэн GAC GN8.