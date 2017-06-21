Внедорожник Haval H9 получит недорогую комплектацию

Независимые источники говорят, что цена может упасть почти на 400 000 рублей.

Материалы по теме Вседорожник Haval H9 подорожал сразу на 66 000 рублей

Один из самых дорогих китайских автомобилей на российском рынке в ближайшее время может получить базовую версию. По предварительным данным, у комплектации Comfort не будет нескольких премиальных опций — люка с электроприводом, адаптивного света, подсветки подножек, памяти настроек сидений и системы помощи при смене полосы движения, а салон из семиместного будет превращен в пятиместный.

«Мы постоянно прислушиваемся к нашим клиентам и обнаружили, что среди них есть большое количество тех, кому не нужны в автомобиле все предлагаемые высокотехнологичные функции. Мы уважаем их желание не переплачивать за то, чем они не пользуются», — цитирует издание Китайские автомобили исполнительного директора российского представительства Haval Жерома Сего. Известно, что компания уже экспериментирует с комплектациями внедорожника в РФ — у отдельных дилеров встречаются версии без некоторых дорогих функций и с ценами ниже, чем в официальном прайсе.

Напомним, Haval H9 оснащаются 2-литровыми моторами, бензиновый развивает 245 л.с., а турбодизель — 190 л.с. Оба агрегатируются с 8-ступенчатым автоматом. Комплектация Elite стоит от 2 695 000 рублей за бензиновый до 2 765 000 рублей за дизельный внедорожник. Версия Premium — это только бензиновый вариант за 2 875 000 рублей. Предполагается, что новая базовая комплектация может «уронить» цену на полноприводник примерно до 2 300 000 рублей.

До недавнего времени именно внедорожник Haval H9 являлся самым дорогим китайским автомобилем в России, но теперь его место занял минивэн GAC GN8.

Фото: Haval