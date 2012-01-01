Официально: известны цены и комплектации GAC GN8 для России

Цена — от 2 700 000 рублей, но уже в базе есть множество фишек из разряда «офис на колесах».

Материалы по теме GAC будет продавать у нас минивэн

Представительство бренда GAC в России на онлайн-презентации 30 июня раскрыло все подробности о минивэне GN8. Подтвердилась информация о том, что в Россию будут поставляться переднеприводные машины с двигателем объемом 2,0 литра и мощностью 190 л.с., работающим в паре с 6-ступенчатым автоматом, который имеет три режима движения, плюс отдельный режим для зимней дороги.

Перед водителем — мультируль с обогревом, 7-дюймовая цифровая приборная панель, экран медиасистемы на 10,1 дюйма и запуск двигателя с кнопки. В компании считают, что GN8 оценят предприниматели, которым важно контролировать бизнес-процессы, находясь в дороге, а также, по мнению представителей GAC, минивэн придется по душе семьям, потому что в нем можно разместить семь человек, не жертвуя комфортом.

У второго ряда отдельных «капитанских» кресел в комплектациях, кроме базовой, есть функции ступенчатого обогрева, вентиляции и массажа. Кроме того, на этих местах доступны два монитора информационно-развлекательной системы с диагональю 10,1 дюйма, управляемые со смартфона. Кстати, в плане интеграции смартфона и бортовой мультимедиа предлагается Apple CarPlay, а вот Android Auto не заявлена и, судя по всему, не планируется.

Климат-контроль — трехзонный. Сдвижные задние двери имеют четыре режима автоматического открывания. В ряду функций из разряда «офис на колесах» доступны розетка на 220 Вольт, беспроводная зарядка гаджета и еще ряд пунктов.

В Россию привезут три комплектации, цены уже известны: версия Luxe предлагается за 2 699 000 рублей, Prestige оценена в 3 099 000 рублей, а топовое оснащение Premium стоит 3 499 000 рублей — в нем становятся доступны функция памяти и поясничная поддержка водительского кресла, а также еще ряд опций комфорта.

Презентация минивэна в России смещалась по времени из-за пандемии: предварительно в качестве срока называлась весна, но позднее в компании решили показать новинку в июне — к тому времени об автомобиле уже был известен ряд подробностей.

Фото: GAC

Официально: известны цены и комплектации GAC GN8 для России Цена — от 2 700 000 рублей, но уже в базе есть множество фишек из разряда «офис на колесах». Официально: известны цены и комплектации GAC GN8 для России



