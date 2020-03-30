Большой минивэн GAC появится в России весной

Цена будет стартовать примерно от двух миллионов рублей.

Материалы по теме Новые кроссоверы из Китая: четыре модели GAC скоро у нас!

До конца нынешней«весны российский модельный ряд китайского бренда GAC должен вырасти. На данный момент завершается сертификация в РФ минивэна, в Китае именующегося GAC GM8, пишет издание „Китайские автомобили“. Не исключено, что для России цифровой индекс модели будет пересмотрен на GN8.

По предварительной информации, у модели будет две комплектации, однако их нюансы пока не раскрываются. Известно лишь, что обе будут комплектоваться точно таким же силовым агрегатом, что и кроссовер GS8: 2-литровый 190-сильный бензиновый турбомотор, работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом Aisin. Но если кроссовер имеет версии с полным приводом, то минивэны будут только моноприводными.

GAC GM8 (GN8) — это имеющий длину 5066 мм и колесную базу 3000 мм минивэн с рядом люксовых функций на борту, что относит его к дорогим VIP-шаттлам. Сравнение цен на минивэн и кроссовер GS8 в Китае говорит о том, что у нас новая модель будет стоить минимум на 100 000 рублей дороже, а цена GS8 сейчас составляет минимум 1 898 000 рублей.

Продажи в России «китайского Land Cruiser» — большого кроссовера GS8 —компания GAC начала в декабре 2019 года.

Фото: GAC