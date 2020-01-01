Премьера автомобиля GAC GN8 состоится в онлайн-формате 30 июня.

Материалы по теме Известный китайский автомобильный бренд GAC MOTOR приглашает к сотрудничеству заинтересованных дилеров по всей России

Представительство китайского автопроизводителя GAC Motor сообщает, что минивэн GN8 в России представят в онлайн-формате 30 июня.

Автомобиль длиной 5066 мм с колесной базой 3000 мм и люксовыми функциями на борту позволяет отнести его к дорогим VIP-шаттлам. Среди ближайших конкурентов видится Toyota Alphard — с Мерседесом V-класса сравнивать его, пожалуй, не стоит.

Предназначен полноразмерный минивэн для деловых людей и для больших семей — здесь три ряда сидений и семь посадочных мест. На втором ряду два кресла имеют функцию массажа, регулируемые подставки для ног с электроприводом, а также обогрев и вентиляцию с тремя режимами интенсивности.

В автомобиле есть трехзонный климат-контроль, два панорамных люка, боковые сдвижные двери с электроприводом, развлекательная система для пассажиров заднего ряда, которую оценят и родители, и дети, сиденье водителя с функцией памяти настроек, система кругового обзора, матричные фары, поддержка Apple CarPlay, функция бесключевого доступа и ряд других решений.

Под капотом минивэна двигатель 2.0 с турбонаддувом, мощностью 140 л.с., агрегатированный 6-ступенчатой АКП.

За безопасность автомобиля отвечают антипробуксовочная система, адаптивный круиз-контроль, система предупреждения фронтального столкновения и т.д.

GAC GN8 предложат в трех комплектациях: Luxe, Prestige и Premium. Цены пока не называют, но очевидно, что автомобиль будет стоить больше 2 млн рублей.

В третьем квартале 2020 года анонсировано также появление кроссовера GS5. Более подробная информация о нем, старте продаж и ценах будет опубликована дополнительно.

Новый минивэн в России — китайский Премьера автомобиля GAC GN8 состоится в онлайн-формате 30 июня. Новый минивэн в России — китайский

Сейчас марки представлена на российском рынке одной моделью — кроссовером GS8. Цены на переднеприводный автомобиль с двухлитровым мотором и автоматом начинаются с 1 млн 898 тыс. рублей.

Фото: GAC