Две новинки от GAC появятся в России летом (но это опять не точно)

Новые сроки: продажи премиального минивэна GN8 стартуют в июне, а в июле-августе на рынок выйдет среднеразмерный кроссовер GS5.

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Российский офис компании GAC Motor планирует запустить продажи премиального минивэна GN8 в июне, а в июле-августе вывести на рынок среднеразмерный кроссовер GS5, сообщает ресурс «Китайские автомобили» со ссылкой на представителя бренда. В начале апреля минивэн GN8 получил российское ОТТС, а сертификация кроссовера GS5 пока не закончена. Расширение модельного ряда должно поспособствовать развитию дилерской сети, считают в компании. Ведь сейчас у бренда в России всего три автосалона — в Москве, Санкт-Петербурге и Владимире, но вскоре к ним должен добавиться как минимум еще один.

Минивэн GN8, в Китае имеющий индекс GM8, — это довольно крупный автомобиль с габаритной длиной 5066 мм и базой 3000 мм, что в обоих случаях больше, чем имеет Toyota Alphard (длина 4875 мм, база 2950 мм), с семиместным салоном и двумя раздельными креслами на втором ряду. Силовой агрегат тот же, что у флагманского кроссовера GS8: 2-литровый 190-сильный бензиновый турбомотор в паре с 6-ступенчатым автоматом. Передняя подвеска — МакФерсон. Сзади — многорычажная конструкция, но привод только передний.

Среднеразмерный «кросс» GS5 тоже будет исключительно переднеприводным, с 1,5-литровым 152-сильным бензиновым турбодвигателем и 6-ступенчатым автоматом. В длину он имеет 4695 мм при колесной базе 2710 мм — сравнение опять не в пользу Toyota, ведь у RAV4 размеры чуть скромнее: 4600 мм и 2690 мм.

Сроки российского дебюта обеих моделей неоднократно смещались. Еще в декабре 2019 года, на презентации кроссовера GS8, ныне являющегося единственной моделью китайского бренда на рынке, представители компании заявили о выводе на рынок еще трех моделей.

Первой из них должен был стать как раз минивэн GN8, однако по факту обещанный в марте дебют был сначала сдвинут на апрель-май, а теперь — на июнь.

Фото: GAC