Концепткар самого маленького внедорожника бренда показали в Индии, его производство начинается в этом году.

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Компания Nissan India представила концептуальную версию B—SUV Magnite. В названии заложено два смысла — «магнитный» и «зажечь». Термин «магнитный» подчеркивает дизайн кроссовера, а слово «зажигать» означает начало новой эры для Nissan.

Несмотря на то что на фото и видео лишь концепт Nissan Magnite, известно, что серийная версия дебютирует в конце 2020 года в Индии с небольшими изменениями. Уже по стилистике автомобиля видно его родство с маркой Datsun. Так и есть, кроссовер сначала разрабатывали для этого дочернего бренда, но план реструктуризации Nissan предусматривает постепенное свертывание бюджетной марки, Россию она уже покинула. Поэтому проект EM2 был переведен в основной бренд автопроизводителя.

Magnite кажется знакомым благодаря форме фар, напоминающих о Nissan Kicks, при этом восьмиугольная решетка радиатора и большие L—образные дневные ходовые огни намекают на родство с Datsun .

Интерьер B—SUV в этот раз не раскрыли, но Nissan утверждает, что Magnite станет одной из самых вместительных моделей в своем классе. Автопроизводитель также подтвердил такие функции, как 8,0-дюймовый сенсорный экран, подключенные технологии, камеры видеообзора на 360 градусов и круиз-контроль. Климат-контроль и многофункциональный руль войдут в допоборудование.

Продажи Nissan Magnite запланированы в Индии на январь 2021 года. Скорее всего, его будут оснащать двумя литровыми бензиновыми двигателями, один из которых получит турбонаддув. Мощность младшего мотора составит 72 л. с., а турбоварианта — 95 л.с. Коробок передач две — 5-ступенчатая МКП или вариатор.

Magnite — модель, на которую японский автопроизводитель делает ставку в Индии, его предполагаемая рыночная цена- 525 тыс. рупий, что эквивалентно 480 тыс. рублей.

Появится ли SUV—малыш в России — интересный вопрос, особенно с учетом нового плана компании по масштабной реорганизации и ставке на кроссоверы. А симпатичный маленький SUV, да еще и недорогой, нам бы точно не помешал.

Это пока лишь концепткар, хотя и очень приближенный к серийному образцу, а вот выпуск родственной модели Renault Kiger запланирован на начало 2021 года, и автомобиль уже вовсю тестируют.

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Фото, видео: Nissan