Сборку Lada 4x4 могут наладить в Германии. Или выпустить новую машину на ее агрегатах

Готовый проект под это уже есть, рабочее название — внедорожник Аскет.

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История по возвращению внедорожника Lada 4x4 в Европу может получить неожиданное продолжение. Напомним, в июне 2020 года руководитель немецкого дистрибьютора АВТОВАЗа, компании Lada Deutschland, Дитер Трзаска инициировал гражданскую кампанию по возобновлению продаж российского внедорожника в Старом Свете. Теперь же в России собралась инициативная группа, предлагающая организовать сборку Lada 4x4 прямо в Германии.

Группу возглавляет Юрий Постников, руководитель компании Partisan Motors, ранее собиравшейся производить «модульные» внедорожники Partisan One. Кроме того, по данным журнала «Автоброкер», к проекту примкнули Владимир Ярцев (автор внешности ВАЗ-2110, ныне — успешный европейский дизайнер), Антон Губа (директор компании «Супер-Авто»), Владимир Петров (автор проекта электрического кроссового мотоцикла) и Александр Романов, в прошлом — руководитель проекта производства внедорожников Derways Cowboy.

Новый проект предусматривает налаживание крупноузловой сборки в городе Магдебург (Германия). Комплектующие, по словам авторов, могли бы быть как российскими, так и от европейских поставщиков. В случае невозможности организации сборки именно Lada 4x4 есть запасной вариант: производство оригинального автомобиля на агрегатах российской машины. За основу такого автомобиля собираются взять перспективную разработку — внедорожник Аскет от компании «Супер-Авто».

Юрий Постников известен также по скандалу с ГАЗом: в 2017 году он обвинял предприятие в краже дизайна внедорожника Вепрь.

Фото: АВТОВАЗ