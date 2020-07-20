Взлет на ровном месте: минивэн ударили из колодца (видео)

Виновницей аварии стала мощная струя воды, вырвавшаяся из ливневой канализации.

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Видео было снято в Японии недалеко от парка Гифу, рядом с городом Нагоя. Белый минивэн, поворачивающий вправо, неожиданно подбросило. Сначала непонятно, что стало причиной столь необычной аварии, но потом становится ясно, что в днище машины ударила мощная струя воды.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что ливневая канализация, проходящая под дорогой, была затоплена, а неожиданный рост давления привел к тому, что вода сорвала люк и ударила вверх мощным фонтаном.

Вдалеке видна гора, с которой, возможно, и пришла вода, затопившая канализацию и резко повысившая давление в ней.

Минивэну же не повезло проезжать над люком в тот самый момент, когда произошел скачок давления (на 2 минуте и 47 секунде видео).

Случившееся в Японии напоминает салют автомобилями на Аляске.

Фото, видео: YouTube