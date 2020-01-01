Автомобиль был создан при участии легендарного гонщика Кена Майлза, о котором сняли фильм «Форд против Феррари», рассказывающий о победе Ford GT40 в гонке «24 часа Ле-Мана».

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Прототип Ford Mustang Shelby GT350R 1965 года был продан на 33-й выставке Original Spring Classic Mecum в Индианаполисе за 3,85 миллиона долларов (примерно 277 млн рублей), что сделало его самым дорогим Мустангом в истории.

Это самый первый Shelby GT350R, участвовавший в гонках и пилотируемый Кеном Майлзом, который принимал активное участие в подготовке машины к заездам. На этом прототипе отрабатывались настройки будущих гоночных автомобилей GT350.

Помимо Кена Майлза за рулем прототипа побывали и другие именитые гонщики, в том числе Боб Бондрант, Чак Кэнтвелл, Питер Брок и Джерри Титус.

Автомобиль оснащен 4,74-литровым двигателем V8 мощностью 310 л.с. и 4-ступенчатой механической коробкой передач. Серийная версия машины, поступившая в продажу 31 марта 1966 года и не получившая многих доработок, стоила 4000 долларов.

После окончания гоночной карьеры, на протяжении 14 лет, Ford Mustang Shelby GT350R выставлялся в Американском музее Шелби в Боулдере (штат Колорадо, США), а затем, в 2010 году, был продан коллекционеру Джону Ацбаху, который полностью отреставрировал машину, после чего эксперты удостоверились, что она получилась в точности такой, какой была во времена Майлза.

Самый дорогой Мустанг в истории — продан! Автомобиль был создан при участии легендарного гонщика Кена Майлза, о котором сняли фильм «Форд против Феррари», рассказывающий о победе Ford GT40 в гонке «24 часа Ле-Мана». Самый дорогой Мустанг в истории — продан!

Фильм «Форд против Феррари» входит в нашу десятку лучших фильмов про автомобили.

Фото: Mecum Auctions