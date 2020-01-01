Прибавка составила 20 000 рублей или 1,9–2,2% от прежних цен.

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Бестселлер китайской марки Chery, кроссовер Tiggo 4 вырос в цене — прибавка составила 20 000 рублей или 1,9–2,2% от прежних цен. Напомним, Tiggo 4 продается у нас в четырех комплектациях, и относительная популярность его во многом определялась ценами. Но в июле цена минимальной комплектации достигла миллиона рублей. Причем предыдущее подорожание случилось совсем недавно: только в мае прайсы «нижних» комплектаций Start и Comfort (2 л, 122 л.с., МКП или вариатор) выросли на 10 000 рублей.

Итог этих двух подорожаний — за версию Start 2020 модельного года с механической коробкой передач дилеры просят 999 900 рублей, пишет издание Цена Авто. Такие же машины, но прошлого года выпуска чуть дешевле — 949 900 рублей. А за Comfort 2019 года выпуска с вариатором вам предстоит выложить 1 079 900 рублей.

А вот дорогие версии сохранили прежние цены. Версия Techno актуального года стоит 1 169 900 рублей, а топ-вариант Cosmo с 1,5-литровым 147-сильным турбомотором и 6-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями — 1 259 900 рублей.

В сентябре должны начаться продажи новинки Tiggo 7 Pro, но цен на нее пока нет.

Фото: Chery