Салон Chery Tiggo Pro 7: первые официальные фото

По ним становится понятен характер и статус китайского кроссовера.

Материалы по теме Новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro: подробности о двигателе и коробке

Российское представительство компании Chery опубликовало фотографии интерьера кроссовера Tiggo 7 Pro, готовящегося к выходу на российский рынок. Одна из интересных «фишек» салона — настраиваемая подсветка: можно будет выбрать одну из семи цветовых схем.

Приборная панель цифровая, диагональю 7 дюймов. На нее выводится вся ключевая информация: кроме скорости и оборотов двигателя, расхода топлива и прочих традиционных данных отображаются также давление и температура в шинах.

Мультимедийный комплекс имеет емкостной сенсорный экран с диагональю 10,25 дюйма и поддерживает интеграцию со смартфоном. На экран выводится изображение камеры заднего вида с динамической разметкой, а также картинка с камер кругового обзора.

Рядом с электронным джойстиком трансмиссии есть площадка со встроенной беспроводной зарядкой для смартфона (причем статус заряда будет отображаться на приборной панели), в этой же зоне расположены кнопки электрического стояночного тормоза, функции AutoHold, системы помощи при спуске и включения/выключения камер при парковке.

Управление двухзонным климат-контролем, системой очистки воздуха, подогревом сидений — сенсорное, расположенное в нижней части центральной консоли. Имеется два подстаканника и ниша для хранения мелочевки. Под крышкой подлокотника — два USB-разъема и розетка на 12В. У передних сидений электрорегулировки, причем водительские включают и поясничный упор.

В продажу модель должна попасть не позднее сентября текущего года.

Фото: Chery