Ford сделал Transit для наших охотников и рыбаков

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Материалы по теме Ford Transit получил кросс-версию с полным приводом

Российское представительство Ford представило очередную разновидность Transit — единственной модели компании, официально продающейся на российском рынке. Модификация подготовлена партнером СП Ford Sollers, компанией «СТ Алабуга», являющейся официальным кузовостроителем российского завода Ford. Автомобиль предназначается для любителей охоты и рыбалки.

За основу взят грузопассажирский Транзит с 2,2-литровым 125-сильным дизелем и механической коробкой передач. Привод — передний или полный. На кузов установлены передний, задний и боковые отбойники, экспедиционный багажник с пятью прожекторами, светодиодные фонари для освещения площадки у задних дверей, лестница на задней двери. Кроме того, в спецификации значится лебедка, но на фотографиях ее нет — вероятно, она относится к опциональному оборудованию. Кузов имеет дополнительную обработку от коррозии.

Компоновка внутреннего пространства делит кузов на три отсека: трехместная кабина, салон с парой трехместных диванов и грузовой отсек. В салоне, имеющем дополнительную тепло- и шумоизоляцию, у левого борта установлен стол, есть дополнительный испаритель от кондиционера, автономный отопитель мощностью 4 кВт, а также дополнительное освещение салона и подножки. В грузовом отсеке — рукомойник, две алюминиевые полки, два светодиодных фонаря, сейф для оружия и боеприпасов, а также закрепленные на дверях топор, лопата и ножовка по дереву.

Кроме того, в комплектацию включены комплект зимних колес и канистра емкостью 20 литров. Модификация уже получила ОТТС, но цены пока не объявлены.

Само предприятие Ford Sollers переживает не лучшие времена — как и многие, завод перешел на четырехдневную рабочую неделю.

Фото: Ford Sollers