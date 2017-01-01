462 Hyundai Creta пошли на службу в МЧС — журнал За рулем

462 Hyundai Creta пошли на службу в МЧС

На машинах будут проводить профилактические рейды и доставлять мобильные лаборатории к местам пожара.

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Представительство бренда Hyundai в России сообщило о том, что кроссоверы Hyundai Creta направляются в МЧС России. Машины получат территориальные подразделения ведомства во всех субъектах России. Всего в рамках государственного заказа будет поставлено 462 автомобиля, а первые 60 машин уже переданы заказчику 20 июля.

Торжественная церемония передачи автомобилей красного цвета сотрудникам Главных управлений МЧС России по Центральному федеральному округу прошла на Поклонной горе в Москве и была приурочена к 93-летней годовщине образования Государственного пожарного надзора. Остальные машины пойдут в регионы — их отгрузку компания планирует осуществить до ноября текущего года.

Машины будут задействованы в профилактических рейдах по предотвращению пожаров, для доставки переносных экспертно-криминалистических лабораторий к очагам возгорания и для других повседневных задач инспекторов пожарной охраны.

Фото: Hyundai

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Отзывы о Hyundai Creta (10)

Hyundai 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Качество, высота, экономичность, удобство, простота, АКПП

Недостатки:

Отстойный пластик по всему салону автомобиля — от лобового стекла, до задней хлопушки

Комментарий:

Как ехали для такого расхода? 1,6, 123 лс, передний привод, А-92. Трасса — 90–110 км/ч, расход 6,8–7,2 л (568 км по бензобаку до отсечки). Город — 8,5–9 л с кик-дауном.

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