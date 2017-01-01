462 Hyundai Creta пошли на службу в МЧС

На машинах будут проводить профилактические рейды и доставлять мобильные лаборатории к местам пожара.

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Представительство бренда Hyundai в России сообщило о том, что кроссоверы Hyundai Creta направляются в МЧС России. Машины получат территориальные подразделения ведомства во всех субъектах России. Всего в рамках государственного заказа будет поставлено 462 автомобиля, а первые 60 машин уже переданы заказчику 20 июля.

Торжественная церемония передачи автомобилей красного цвета сотрудникам Главных управлений МЧС России по Центральному федеральному округу прошла на Поклонной горе в Москве и была приурочена к 93-летней годовщине образования Государственного пожарного надзора. Остальные машины пойдут в регионы — их отгрузку компания планирует осуществить до ноября текущего года.

Машины будут задействованы в профилактических рейдах по предотвращению пожаров, для доставки переносных экспертно-криминалистических лабораторий к очагам возгорания и для других повседневных задач инспекторов пожарной охраны.

УАЗ тоже подготовил технику для МЧС — пожарные автомобили на базе модели Профи.

Фото: Hyundai