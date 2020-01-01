Глава Hyundai Design Center Сангьюп Ли заявил, что новое поколение Tucson «напугает нас до чертиков», а менеджер по планированию продуктов Hyundai Эндрю Туатахи утверждает, что Tucson «очень интересен».

Hyundai Tucson нового поколения уже не раз фотографировался во время дорожных испытаний, которые идут уже год. Дата премьеры следующего поколения кроссовера еще не известна, но уже начали появляться тизеры. Перед вами рисунок салона машины, обнаруженный на французском форуме World Scoop. Интерьер Tucson оснащен двумя большими экранами дисплея — на приборной панели и центральной консоли.

В Hyundai отрицают свою причастность к тизеру: «Мы не выпустили ни одного тизера следующего поколения Tucson. Поэтому не можем подтвердить его оригинальность».

Новый Hyundai Tucson — первый эскиз интерьера Глава Hyundai Design Center Сангьюп Ли заявил, что новое поколение Tucson «напугает нас до чертиков», а менеджер по планированию продуктов Hyundai Эндрю Туатахи утверждает, что Tucson «очень интересен». Новый Hyundai Tucson — первый эскиз интерьера

Возможно, тизер неофициальный, но он очень похож на снимки салона, сделанные фотографами во время дорожных испытаний кроссовера в прошлом месяце. Кроме того, подобная организация пространства становится традиционной и к ней прибегает все больше автопроизводителей. Поэтому мы не удивимся, если интерьер Tucson будет таким, как на эскизе.

Надо полагать, что Hyundai Tucson следующего поколения будет представлен осенью 2020 года.

Компания также намерена выпустить две новые модели — купеобразный седан и очередной кроссовер.

Фото: thekoreancarblog.com, World Scoop