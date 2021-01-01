Владельцы Geely Atlas назвали его сильные и слабые стороны

Помимо очевидного, вроде слабой шумоизоляции, есть и довольно неожиданные моменты.

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Более ста владельцев китайского кроссовера Geely Atlas высказали мнение о своем автомобиле в рамках масштабного исследования, проведенного аналитическим агентством «Автостат». Автомобилисты рассказал о том, почему выбрали именно этот автомобиль, что еще рассматривали к покупке, а также оценили кроссовер с точки зрения его сильных и слабых сторон.

Большая часть опрошенных выбрали Geely Atlas за внешний вид (87,4% респондентов) и за соотношение цена/качество (83,9%). А в качестве других возможных кандидатов к покупке чаще других рассматривались Kia Sportage (27,3%) и Hyundai Creta (24,7%).

Меньше всего владельцы Атласа довольны шумоизоляцией (83,2%), а также стойкостью лакокрасочного покрытия (77,7%) и динамикой разгона 57,4%. А в качестве плюсов машины чаще всего фигурируют внешний вид (87,4%), соотношение цена/качество (83,9%) и отсутствие аналогов по схожей цене (66,7%).

Geely Atlas продается в России с атмосферными двигателями 2,0 л (139 л.с.) и 2,4 л (149 л.с.) в сочетании с 6-ступенчатой МКП или 6-диапазонным автоматом, а также с турбомотором 1,8 л (184 л.с.) в паре с 6АКП. Привод — передний или полный. Цены — от 1 240 000 до 1 820 000 рублей.

А новый Geely Atlas Pro должен появиться в России во втором квартале 2021 года.

Фото: Geely