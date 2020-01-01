Проверка наличия полисов ОСАГО у транспортных средств в автоматическом режиме — с помощью камер — будет запущена уже осенью 2020 года.

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Внедрение новой технологии проверки начнется со столицы. Есть вероятность, что система сразу заработает в полную силу и владельцам машин без ОСАГО начнут приходить штрафы. Стадия тестового режима уже пройдена летом прошлого года и весной этого.

После Москвы система проверки полисов с помощью камер будет запущена еще в четырех регионах — Московской и Ленинградской областях, Санкт-Петербурге и в Республике Татарстан. Но когда именно, никто пока сказать не может, как выяснили «Известия», обратившись за комментариями в Российский союз страховщиков и МВД, а также в московский Центр организации дорожного движения.

После синхронизации базы РСА с базой ГИБДД система в тестовом режиме показала хороший результат во время майской проверки, но без ошибок не обошлось.

«Технические ошибки в старых административных делах, когда неправильно указана улица или номер дома, создают многочисленные проблемы для всей базы данных. Надо провести административную амнистию, чтобы отсечь старые дела. Это значительно облегчило бы работу базы», — говорит первый зампред комитета палаты по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Работа системы также была проверена во время запуска проекта «Карантин», с помощью которого в автоматическом режиме проверялись цифровые пропуска на автомобили.

На сегодняшний день, по разным оценкам, полиса ОСАГО нет у примерно двух-трех миллионов транспортных средств, причем немалая часть владельцев машин даже не знают, что ездят с поддельными полисами, что было выяснено во время тестов системы.

Запущенная недавно единая база ОСАГО позволит выяснить, так ли убыточно данное страхование для компаний.

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