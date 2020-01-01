Убыточно ли ОСАГО на самом деле: скоро все узнают

Заработала единая информационная система ОСАГО.

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В новой автоматизированной информационной системе (АИС) ОСАГО будет собираться, храниться и обрабатываться вся информация, заявили в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Регулятором системы выступает Центробанк — теперь он увидит полную статистику убыточности ОСАГО, о которой постоянно заявляют страховщики. В дальнейшем на основе этой системы будут созданы базы по другим видам страхования. АИС создавалась РСА с нуля. Работы, на которые было потрачено полгода, велись компанией «Инфосистемы Джет».

ИТ-инфраструктура, функционирующая на вычислительном оборудовании Huawei, имеет более чем 10-кратный потенциал для роста производительности, на что было потрачено более 2 млрд рублей.

Согласно законодательству, РСА обязан хранить данные в течение пяти лет. В перспективе речь идет о миллиардах файлов. В качестве объектного хранилища выбрано оборудование Hitachi, а данные защищены с помощью эшелонированной системы информационной безопасности.

«Этим проектом мы создаем единую платформу, подключаясь к которой страховые компании будут качественнее и быстрее оказывать услуги для автовладельцев, а Центральный банк РФ получит оперативный инструмент для контроля их работы, — отмечает президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс. — Инновационная модель построения ИТ-инфраструктуры и экспертиза команды подрядчиков помогли создать решение, которое поддерживает наши инициативы по улучшению взаимодействия участников страхового рынка и повышению его прозрачности».

О всех изменениях в области ОСАГО в 2020 году вы можете узнать здесь.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС