Автовладельцы могут рассчитывать на скидку по ОСАГО и каско из-за пандемии

После периода самоизоляции «автогражданка» может подешеветь на 15%, а скидки на каско уже предлагают некоторые страховые компании.

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Граждане, не пользовавшиеся личным транспортом в период самоизоляции и потому не ставшие виновными в авариях, могут рассчитывать на скидку по ОСАГО и каско при пролонгации полиса, пишут «Известия» со ссылкой на представителей страховых компаний и экспертов.

Страховщикам тоже приходится нелегко из-за ограничений во время пандемии, но, когда жизнь нормализуется, им придется бороться за клиента. Наши компании могут взять на вооружение опыт США и Великобритании, где многие страховщики возвращают деньги клиентам за период простоя личного транспорта. Суммы небольшие — не более 30 долларов, но все равно это повышает лояльность клиентов.

Возврат денег в ОСАГО не предусмотрен законом, единственное, на что может претендовать клиент — выплата за неиспользованный срок при досрочном расторжении полиса. Но теоретически страховые компании могут пойти на снижение цены «автогражданки» при пролонгации полиса, принимая во внимание, что многие два месяца не ездили. Разумеется, учитываться при этом будет все — стаж вождения и безаварийность клиента.

Коэффициент «бонус-малус» предполагает скидку при отсутствии аварий по вине водителя. Из-за того что многие в период самоизоляции не ездили, а значит, и аварий не было, то они смогут на нее претендовать. Аналитики рынка полагают, что теоретически скидка могла бы составить до 20% по ОСАГО, но на такую щедрость страховщиков рассчитывать не приходится. Более реальные значения скидки — от 5% до 15%.

В каско поле для маневра у страховщиков больше, поскольку это частный бизнес и регулируется лишь договором с клиентом. Но каско покрывает не только ущерб при движении автомобиля, но также риски угона и повреждения во время стоянки, поэтому полис действует и когда машина стоит. Из-за обострившейся конкуренции страховщики рассматривают возможность предоставления скидки и по этому виду страхования. Известно, что «Альфа-Страхование» готовит такое предложение, «Ингосстрах» компенсирует часть стоимости каско баллами лояльности, которые можно будет использовать при покупке нового полиса, а страховая платформа Mafin с конца апреля до конца мая дарила всем клиентам по каско два месяца — полис оформлялся на 14 месяцев.

Недавнее исследование одного из банков показало, что более 20% российских автолюбителей не покупают ОСАГО.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС