И это при том, что полис «автогражданки», вообще-то, является обязательным! Ну а каско оформляют всего 25% автовладельцев.

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Только 78% автовладельцев в России приобретают полис ОСАГО, показало исследование «РГС банка», которое оказалось в распоряжении РИА Новости. Причем в Москве автовладельцы более дисциплинированные — здесь «автогражданку» приобретают 79% водителей.

При этом 27% автомобилистов тратят на страховку от 5 до 10 тысяч рублей в год, 15% — до 5 тысяч, а еще 13% — от 10 до 15 тысяч рублей, и всего 3% автолюбителей — свыше 50 тысяч рублей в год.

47% российских автомобилистов (41% в Москве) предпочитают оформлять ОСАГО непосредственно в офисах страховых компаний, покупают через интернет лишь 15% водителей, как по России в целом, так и в столице. 12% автовладельцев оформляют полисы у страхового агента (15% в Москве), 10% — в автосалонах (16% в столице) и банках (13% в Москве), 8% — через страхового брокера (13% в Москве).

Даже если полис ОСАГО оформлен по всем правилам, не стоит рассчитывать, что вам возместят любые повреждения, нанесенные автомобилю.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС