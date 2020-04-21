ОСАГО не поможет: 8 заблуждений автовладельцев

Даже если ваш полис ОСАГО не «левый», а совсем даже наоборот — оформлен и зарегистрирован в соответствии с законом, не стоит рассчитывать, что с его помощью вы получите возмещение за любые повреждения, нанесенные автомобилю.

Согласно закону ФЗ №40 от 25 апреля 2002 года, полис ОСАГО страхует автогражданскую ответственность автомобилиста перед другими участниками дорожного движения. Иными словами, это защита имущества и здоровья пострадавших в дорожно-транспортном происшествии, виновником которого стало застрахованное лицо.

Обязательное страхование автогражданской ответственности не покрывает риски, связанные с собственностью самого страхователя. Погодные условия, действия хулиганов, перевозка груза, ставшего причиной поломки, участие в соревнованиях... — эти и другие причины нанесения ущерба движимому имуществу не попадают под обязательства страховых компаний по полису ОСАГО.

Заблуждение №1. Ну и что, что аварии не было?

Если автомобилист не справился с управлением и врезался в дерево или фонарный столб — случай не будет признан страховым по ОСАГО ввиду отсутствия второго участника происшествия. То, что вас, к примеру, подрезали, основанием для страховщика не является.

Заблуждение №2. Ну и что, что автомобиль был на парковке?

На компенсацию можно рассчитывать, если повреждения получены при контакте двух транспортных средств и только во время их движения: например, если на стоянке один автовладелец, открывая дверь, поцарапал кузов второго — полис ОСАГО не обеспечит денежных выплат.

Заблуждение №3. Так ведь это стихийное бедствие!

Наиболее часто в страховые компании обращаются в надежде возместить повреждения из-за погодных условий, будь то град, ураган ил наводнение. В данном случае компенсация возможна, но не со стороны страховщика, оформлявшего полис ОСАГО, а со стороны государства.

Чтобы претендовать на выплату, необходимо собрать пакет документов (чем он будет больше, тем лучше): фото и видео повреждений, показания свидетелей при наличии таковых, акт, подписанный сотрудником полиции о факте происшествия, справку от МЧС о том, что в указанную дату на данной территории было зафиксировано стихийное бедствие.

Подать заявление с подтверждающими ущерб документами нужно в организацию МЧС по месту жительства — там составляется список претендентов на материальную компенсацию.

Заблуждение №4. Хулиганы виноваты!

При намеренном причинении вреда автомобилю третьими лицами — повреждение лакокрасочного покрытия острым предметом, выбитое стекло, проколотая покрышка — полис ОСАГО также не обеспечивает компенсации ущерба. Ее можно в судебном порядке потребовать только с лица, повредившего автомобиль, установив его личность при помощи камер наблюдения или показаний свидетелей. Для этого необходимо зафиксировать все повреждения и получить от сотрудника полиции подтверждающий их протокол. С собранным материалом необходимо обратиться в органы правопорядка с заявлением о хулиганстве или воровстве.

Заблуждение №5. Машину испортили на автомойке (на СТО, шиномонтаже, заправке…)

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Сотрудники автомоек и станций технического обслуживания не так уж редко причиняют вред автомобилям. Однако ни в первом, ни во втором случае не стоит рассчитывать на возмещение расходов на ремонт по ОСАГО со стороны страховой компании — ответственность за действия персонала несет собственник бизнеса. Статьей 1064 ГК РФ при нанесении вреда автомобилю при проведении ремонтных или иных работ (мойка, замена шин, плановая проверка технического состояния и так далее) предусмотрено возмещение ущерба собственнику транспортного средства в полном объеме.

Важно: выплату компенсации при повреждениях автомобиля в ДТП получает пострадавший даже без полиса ОСАГО, так как выплаты производит страховая компания виновника происшествия. Однако фактическое отсутствие страховки влечет административную ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей в случае, если полис есть, но автомобилист оставил его дома или оформил Е-ОСАГО, но не распечатал бланк. Если без полиса автострахования оказался виновник ДТП, то он, согласно закону ФЗ № 337 и части 1 стать 1064 ГК РФ, все затраты на ремонт автомобиля пострадавшего (и своего, само собой) оплачивает из личных средств.

Заблуждение №6. Так ведь яма! (Или: так льдина же с дома упала, рекламный щит, строительная конструкция рухнула...)

Если автомобиль получил повреждения в результате действий неодушевленных предметов, например, при падении на авто рекламного щита, то компенсация ущерба становится ответственностью собственника конструкции. Оплатить ремонт транспортного средства обязаны и управляющая компания или ТСЖ, если вред автомобилю был причинен по причине не проведенных вовремя уборки снега или льда с крыш жилых домов или зданий, и организация, ответственная за содержание в надлежащем виде того участка дорог, где вы угодили в яму.

Заблуждение №7. Ну и что, что сам виноват?

Не стоит рассчитывать на выплаты страховой компании, если вред автомобилю был нанесен собственником: участие в гонках, обучение вождению других людей, неправильная транспортировка груза, передвижение в опасной близости от проведения погрузочно-разгрузочных работ или при повреждении памятников архитектуры и другой городской инфраструктуры самим страхователем транспортного средства.

Заблуждение №8. Ну и что, что за границей?

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Полис ОСАГО действует только в пределах Российской Федерации. В случае ДТП на территории другой страны российская страховая компания не покроет расходы на устранение повреждений автомобиля. Поэтому, собираясь за границу, позаботьтесь об оформлении «зеленой карты» — полиса страхования автогражданской ответственности владельца автомобиля при его эксплуатации на территории других стран. Действие Greencard распространяется на все страны Европы (кроме Косово) — всего в список включены 46 государств. Приобретать «зеленую карту» необходимо до выезда за пределы страны, находясь в России. Примерная стоимость этой страховки на 15 дней составит около 2700 рублей.

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Собственно, все эти условия содержатся в страховом договоре ОСАГО, а перечень страховых случаев регламентирован законом «Об ОСАГО» и коррекции не подлежит. И лучше ознакомиться с ним заранее, чтобы не было разочарований, ложных надежд и потерянного времени.

А если шип разбил стекло, это ДТП? Ответ главы ГИБДД — тут.

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