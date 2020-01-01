Опубликовано первое изображение кроссовера Kia Sonet

Корейская компания опубликовала изображение, которое именуется «первым официальным эскизом» кроссовера Sonet. Стоит заметить, что изображения Сонета уже публиковались, однако касались концепта. Теперь же речь о серийном варианте, и он довольно точно повторяет концептуальную версию. Что неудивительно — показанный в феврале на выставке Delhi Auto Expo 2020 автомобиль выглядел практически готовым к производству.
У субкомпактного Kia Sonet индийская родословная. Из-за габаритной длины, недотягивающей до 4 метров, что дает в Индии налоговое послабление, его принято считать в некотором роде кросс-версией Picanto — габариты у них действительно схожие. Выпускаться Sonet будет на индийском заводе, присоединившись к уже собирающемуся там более крупному Seltos.
В компании считают, что новый кросс должен привлекать дизайном, качеством сборки, высоким уровнем оснащения, прогрессивными информационными технологиями, новыми силовыми агрегатами и системами безопасности. Основная целевая аудитория — молодежь. Продавать Сонет планируют не только в Индии, но и за ее пределами. Конкретного списка стран, в которые будет поставляться модель, пока нет, но точно известно, что в Европе Sonet не появится. А вот по России вопрос пока открыт.
- Мировая премьера должна состояться в ближайшее время, после чего запустятся продажи Sonet в Индии. По предварительной информации, это произойдет в августе.
Фото: Kia