Премьера модели состоялась в Индии, но автомобиль предназначен не только для этой страны и в скором времени должен появиться и у нас.

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Постоянное увеличение размеров автомобилей от поколения к поколению освобождает ниши для более компактных и потому недорогих моделей. Чтобы не терять покупателя, производители оперативно выводят на рынок новые классы. Так, например, Kia представила на выставке Auto Expo, проходящей в Индии, крошечный кроссовер, который станет младшим братом субкомпактного Селтоса.

Kia Sonet должен появиться сначала на рынке Индии — во второй половине 2020 года. Длина автомобиля составляет почти ровно 4 метра. Кстати, в Индии от длины машины зависят налоги на него. По сути, этот автомобиль мог бы быть версией X-Line модели Picanto, но Kia решила выпустить отдельную модель с независимым имиджем.

Sonet имеет уникальный дизайн, благодаря которому автомобиль не воспринимается как малыш или как маленький клон более дорогого кроссовера Kia. Также следует отметить огромный дорожный просвет автомобиля, который, как показал опыт, очень кстати не только на проселке, но и в городе. Дело не только в геометрической проходимости, но и в высокой посадке, дающей хороший обзор.

Фотографий салона нового кроссовера еще нет, а выставляемый экземпляр имеет светонепроницаемые стекла. Либо интерьер еще не готов, либо, опубликовав его снимки, компания рассчитывает на вторую волну интереса к автомобилю. На словах же в компании объяснили, что он будет одним из самых просторных, а оснащение будет включать в себя уникальные функции, которых мы не встречали в других машинах. Кроме того, в салоне предусмотрен 10,25-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и аудиосистема Bose. Также в компании намекнули на «интеллектуальную механическую коробку передач».

Повторимся, что Kia Sonet является глобальной моделью и будет продаваться во многих странах мира.

Kia привезет в Россию новый кроссовер Sonet. Он маленький Премьера модели состоялась в Индии, но автомобиль предназначен не только для этой страны и в скором времени должен появиться и у нас. Kia привезет в Россию новый кроссовер Sonet. Он маленький

Компания Kia озвучила российские цены на новый кроссовер Seltos.

Фото: Kia