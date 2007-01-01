Компания работает над автомобилем, который может стать либо концептом, либо серийной моделью, либо штучным заказом.

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Автомобиль примечателен, в первую очередь, крышей. Но идея появилась не спонтанно. Года три назад некий богатый коллекционер заказал у компании уникальный автомобиль в кузове купе, получившее название Sweptail. Машина обошлась ему в 10 миллионов фунтов.

Сегодня появились рисунки модели, созданной по мотивам Sweptail. У машин очень похожи передние части, за исключением того, что у новинки отсутствует хромированное ребро в центре капота.

Сзади крышка багажника и бампер напоминают корму катера, а на их поверхность есть продольные полосы или ребра. Можно предположить, что это настил из тикового дерева, который использовался при создании других моделей бренда. Например, кабриолета Dawn, получившего деревянную отделку панели, под которой пряталась складная крыша машины.

Rolls-Royce делает купе с кормой от яхты Компания работает над автомобилем, который может стать либо концептом, либо серийной моделью, либо штучным заказом. Rolls-Royce делает купе с кормой от яхты

В 2018 году компания BMW, владеющая британским автопроизводителем, запатентовала торговую марку «Boat Tail» (Корма яхты) — возможно она станет названием особой модели.

Не исключено, что будет выпущен всего один экземпляр Boat Tail, как это было с Sweptail.

Также компания разрабатывала дизайн машин на основе детских рисунков.

Фото: Coche Spias