Мотоциклистам запретят ездить между рядами

Так они лишатся главного преимущества — возможности двигаться в междурядье и совершать обгоны, не выезжая на полосу встречного движения.

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В Госдуме предложили бороться с высокими показателями смертности среди мотоциклистов с помощью штрафов и лишения прав. За маневрирование между рядами предлагается ввести штраф от 3 тысяч до 15 тысяч рублей и лишать прав на срок от 2 до 6 месяцев.

Как заявляют обеспокоенные безопасностью мотоциклистов депутаты, с введением штрафов все участники дорожного движения будут защищены, так как райдеры перестанут ездить между рядами, ширина которых недотягивает до трех метров, и сталкиваться с автомобилями.

Сегодня двигаться между рядами на двухколесном транспорте не запрещено. Стоять же в пробке вместе со всеми мотоциклист не хочет по двум причинам — это может привести к перегреву двигателя и самого райдера, одетого в защитную экипировку.

Недочеты нововведения объясняет главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:

— Госдума отрабатывает свой дорогой хлеб. Теперь — новый наезд на байкеров в виде законопроекта, который предполагает штрафовать мотоциклистов и мопедистов за опасное лавирование между рядами и параллельное движение в одной полосе с автомобилями.

Похоже, авторы законопроекта последний раз заглядывали в Правила дорожного движения, когда учились в автошколе. В ПДД нет ни понятия «междурядье», ни определения того, что можно считать ездой между рядами.