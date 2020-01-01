Мотоциклистам запретят ездить между рядами

В Госдуме предложили бороться с высокими показателями смертности среди мотоциклистов с помощью штрафов и лишения прав. За маневрирование между рядами предлагается ввести штраф от 3 тысяч до 15 тысяч рублей и лишать прав на срок от 2 до 6 месяцев.
Как заявляют обеспокоенные безопасностью мотоциклистов депутаты, с введением штрафов все участники дорожного движения будут защищены, так как райдеры перестанут ездить между рядами, ширина которых недотягивает до трех метров, и сталкиваться с автомобилями.
Сегодня двигаться между рядами на двухколесном транспорте не запрещено. Стоять же в пробке вместе со всеми мотоциклист не хочет по двум причинам — это может привести к перегреву двигателя и самого райдера, одетого в защитную экипировку.
Недочеты нововведения объясняет главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:
— Госдума отрабатывает свой дорогой хлеб. Теперь — новый наезд на байкеров в виде законопроекта, который предполагает штрафовать мотоциклистов и мопедистов за опасное лавирование между рядами и параллельное движение в одной полосе с автомобилями.
Пересекать прерывистую разметку можно только для перестроения из ряда в ряд, но никто не определяет частоту этих перестроений. Перестроился два раза в течение 30 секунд — это нормально? А если три раза — уже дорожный хулиган? И безопасный боковой интервал — это сколько? А на какой скорости?
Конечно, приструнить безумцев на двух колесах давно пора, но предлагаемая мера работать не будет. Кто и как будет ловить и штрафовать байкеров? В некоторых крупных городах есть мотобаты, но сколько в них инспекторов? Что за странная штрафная вилка (3000–15000 рублей) и как ее будут применять — по кубатуре мотора? Вспомним принятое несколько лет назад определение опасного вождения: кого-нибудь оштрафовали? Наконец, какой смысл ездить в городе на мотоцикле, если нельзя проезжать в междурядье — хотя бы перед красным сигналом светофора?
Либо законопроект со свистом прокатят, либо у нас появится еще одна бездействующая норма.
- Мотоцикл годится не только для езды по пробкам, но и для путешествий — из него можно сделать отличный кемпер.
Фото: Harley-Davidson