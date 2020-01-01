Jaguar Land Rover разрабатывает бесконтактный сенсорный экран

Больше не придется целиться в определенную точку экрана и отвлекаться от дороги.

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Вероятно, недалек тот день, когда понятия «сенсорный экран» и «тачскрин» перестануть быть синонимичными: Jaguar Land Rover и Кембриджский университет разрабатывают экран, которому для срабатывания не нужны непосредственно прикосновения — только жесты. Это позволит водителю не отвлекаться от дороги, а кроме того, авторы проекта уверены, что технология позволит снизить риск распространения вирусов и бактерий.

Технология именуется «предиктивное прикосновение» (predictive touch) и основана на использовании искусственного интеллекта и набора из датчиков — радиочастотных и контролирующих изображение. Уже проводились тесты — как в лабораторных, так и в дорожных условиях, — и они показывают, что время и усилия, затрачиваемые на пользование сенсорным экраном, с помощью новой технологии можно сократить почти вдвое.

При движении по неровной дороге иногда бывает сложно попасть в нужную область тачскрина, приходится отвлекаться от дороги. Разработчики говорят, что система будет буквально ловить жест водителя на ранней стадии, предугадывая дальнейшую команду — это называется прогнозирующим алгоритмом и уже сейчас начинает находить применение в технике. Особая ценность проекта в том, что технология может быть «бесшовно» интегрирована в уже существующие мультимедийные системы. Некоторые функции в автомобилях компании уже управляются жестами. Однако сроки появления полностью бесконтактных экранов на серийных автомобилях в Jaguar Land Rover пока не называют.

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Фото: Jaguar Land Rover.