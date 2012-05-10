Toyota привезет в Россию две модели с функцией connected cars

Это случится уже в текущем году.

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Toyota собирается стать первой в России компанией-производителем автомобилей массового сегмента, предложившей в своих моделях функции connected cars.

«У двух моделей Toyota это случится уже этой осенью. Благодаря новым возможностям машины станут удобнее и „умнее“, поддерживая легкое и интуитивное управление привычными сервисами. Подключенные автомобили смогут, подобно смартфонам, общаться со своими пользователями», — цитирует ТАСС вице-президента ООО «Тойота Мотор» Ирину Горбачеву.

Подключенный автомобиль в современном понимании — это машина, способная обмениваться данными с другими автомобилями, устройствами, сервисами и сетями, составляющими единую информационную инфраструктуру. Благодаря этому водитель может получать уведомления о трафике, ДТП, погоде, а также предупреждения о выезде на встречку и ситуации за поворотом.

Такая машина, в перспективе, сможет прокладывать маршрут в навигаторе с учетом привычек и расписания водителя, сможет напоминать о поездках в магазин, самостоятельно экономить топливо и заряд, анализируя обстановку, рельеф и наличие заправок/зарядок, а также автоматически оплачивать парковку и бензин.

Недавно были опубликованы первые изображения кроссоверов Toyota нового поколения.

Фото: Toyota