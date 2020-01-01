Первые изображения новых кроссоверов Toyota — журнал За рулем

Первые изображения новых кроссоверов Toyota

Такое будущее нас ждет: десять полностью электрических моделей в течение пяти лет.

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В свободном доступе оказались очередные патентные изображения — рендеры из базы Национального патентного ведомства Китая опубликовало издание Autohome. На них мы видим два концепта из перспективной линейки электромобилей Toyota, построенные на полностью электрической платформе e-TNGA, и оба принадлежат к классу кроссоверов.

Первый относится к кроссоверам среднего или крупного класса. У него длинная база и короткие свесы — эта черта может стать общей для электромобилей будущего, так как тяговым батареям, обеспечивающим приемлемую дальность хода, необходимо внушительное пространство. Таким образом, «внедорожная» визуальная составляющая из облика электрокроссовера будущего окажется практически вытесненной.

Стилистика компакт-кроссовера перекликается с более крупным собратом, но здесь имеется собственная характерная черта — пластиковая арка колеса в своей верхней части фактически прилегает к боковине капота. У обеих машин скрытые дверные ручки (на изображениях первого кросса они не показаны вовсе) и камеры заднего вида вместо зеркал.

Ранее Toyota озвучила планы, связанные с электромобилями: начиная с 2020 года, компания намерена последовательно запустить в массовое производство десять полностью электрических моделей в течение пяти лет. Визуальное представление о шести из них, несущих в своей основе платформу e-TNGA, также уже известно: три из них будут кроссоверами (два из них как раз показаны выше), две будут моделями MPV (популярный в Японии класс компактных однообъемников), а еще одна — универсалом.

Фото: Autohome

Первые изображения новых кроссоверов Toyota

Такое будущее нас ждет: десять полностью электрических моделей в течение пяти лет.

Первые изображения новых кроссоверов Toyota — фото 1141521Первые изображения новых кроссоверов Toyota — фото 1141524Первые изображения новых кроссоверов Toyota — фото 1141522Первые изображения новых кроссоверов Toyota — фото 1141520Первые изображения новых кроссоверов Toyota — фото 1141523Первые изображения новых кроссоверов Toyota


Первые изображения новых кроссоверов Toyota

Такое будущее нас ждет: десять полностью электрических моделей в течение пяти лет.

Первые изображения новых кроссоверов Toyota — фото 1141524Первые изображения новых кроссоверов Toyota — фото 1141520Первые изображения новых кроссоверов Toyota — фото 1141521Первые изображения новых кроссоверов Toyota — фото 1141522Первые изображения новых кроссоверов Toyota — фото 1141523Первые изображения новых кроссоверов Toyota
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