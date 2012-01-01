Наследник Red Bull, убивший в аварии полицейского, оправдан

Он продолжал вести жизнь плейбоя в течение многих лет после аварии, в которой погиб офицер полиции.

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ДТП произошло в 2012 году. Ворают — внук Чалео Йювидья, основателя бизнес-империи и Red Bull — ехал на своем Ferrari со скоростью почти 180 км/ч, сбил полицейского из Бангкока на мотоцикле и протащил его по трассе.

Расследование дела Вораюта, который скрылся после ДТП за границей, длилось восемь лет, но вчера все обвинения с наследника огромного состояния были сняты, о чем сообщил подполковник полиции Танавут Сангуансук — по непонятным причинам срок давности дела истек раньше положенного срока на 7 лет.

Это сообщение вызвало общественный резонанс в Тайланде — оно продемонстрировало, как богатые и имеющие хорошие связи люди могут совершать преступления безнаказанно. Особой критике подвергается судебная системе Таиланда, а также сама полиция, не сумевшая отстоять интересы своего сотрудника.

«Обвинения были сняты, так как членам семьи [сотруднику полиции] была выплачена компенсация», — заявил Танавут.

Семья Вораюта владеет примерно половиной империи Red Bull, которая была основана его дедом. В списке самых богатых семей Таиланда, опубликованном журналом Forbes, они занимают вторую строчку, владея состоянием 20,2 миллиарда долларов.

Адвокатам Вораюта удавалось неоднократно откладывать судебные заседания до апреля 2017 года. В это время сам Ворайут продолжал «жить на всю катушку» — летать на частных самолетах Red Bull, посещать гонки Формулы-1, кататься на сноуборде в Японии и путешествовать по Европе (его видели в Венеции), о чем неоднократно писало издание Associated Press.

Родственникам же убитого полицейского было выплачено 3 миллиона бат (примерно 6,8 млн рублей).

А дальше — дело техники. Полковник полиции Криссан Паттаначароэн заявил, что снятие обвинений прошло в соответствии со стандартной процедурой и не подразумевало двойные стандарты. Затем полиция представила материалы дела прокуратуре, после чего прокуроры приняли решение снять обвинение, с которым полиция согласилась.

Похожее громкое дело произошло в этом году и в России — известный актер Михаил Ефремов совершил ДТП, в котором погиб водитель-курьер Сергей Захаров. О ходе дела вы можете узнать здесь.

Фото: autoblog.com