Новый внедорожник Aurus: фото с тестов в Астрахани

Зимние испытания модели проходили в Швеции. Теперь машину тестируют на жаре.

Материалы по теме Внедорожники Aurus Komendant появятся в 2022 году

Новые фотографии внедорожника, которые появились в социальной сети, были сделаны в Астрахани — автомобиль продолжают испытывать в разных климатических условий.

На снимках внедорожник с московскими регистрационными номерами весь оклеен камуфляжной пленкой, которая не мешает рассмотреть его. Примечательно, что машина тестируется уже с штатной оптикой. Напомним, что в Швеции Komendant не имел задних фонарей, вместо которых использовались временные лампы.

Оснащаться внедорожник будет той же гибридной силовой установкой, которую получил седан Aurus Senat. В основе мягкого гибрида лежит 4,4-литровый двигатель V8, а ее мощность составляет 598 л.с.

Мотор работает в паре в 9-ступенчатым автоматом и передает крутящий момент на все колеса машины.

Как заявляли в Минпромторге, массовое производство внедорожника Aurus Komendant начнется в 2022 году на заводе Sollers в Елабуге.

Также в 2022 году в продаже появятся мотоциклы Aurus.

Фото: vk.com