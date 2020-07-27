АВТОВАЗ начал поставлять дилерам универсалы Largus Cross Quest — журнал За рулем

АВТОВАЗ начал поставлять дилерам универсалы Largus Cross Quest

Ларгус обновился минимально, но есть вещи, которые владельцы нынешних машин точно оценят.

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Largus Cross получит специальную версию Quest

АВТОВАЗ представил новую версию семейства универсалов повышенной вместимости — Largus Cross Quest. В пресс-службе компании заявили, что новые автомобили уже отгружаются дилерам, хотя цены пока не называют. Все прочие подробности о новой версии уже известны. Напомним, что на версии Quest отрабатываются некоторые решения, которые должны пойти на обновленную модель — Largus FL.

Среди таких моментов — новые, более эргономичные передние сиденья с комбинированной обивкой из ткани и экокожи. Подогрев сидений теперь трехступенчатый, а кнопки его стоят не в нижней части кресла в проеме у двери, а на центральной консоли. Кроме того, Quest получил улучшенную шумоизоляцию — специальный микроволокнистый материал закреплен под обивками на дверях и стойках кузова.

Внешне Largus Cross Quest отличают черные глянцевые корпуса зеркал, 16-дюймовые колесные диски нового дизайна и шильдики с обозначением серии. Исполнений, как и у обычного Кросса, предложено два — пятиместное и семиместное. А комплектация — максимальная Luxe, в которой есть кондиционер, две подушки, аудиосистема, парктроник, система ЭРА-ГЛОНАСС...

Стандартный пятиместный Largus Cross в этом исполнении сейчас стоит 795 900 рублей. Осталось понять, сколько накинут за все нововведения.

Фото: АВТОВАЗ
Видео: Youtube, канал НА ЗАВОДЕ.

АВТОВАЗ начал поставлять дилерам универсалы Largus Cross Quest

Ларгус обновился минимально, но есть вещи, которые владельцы нынешних машин точно оценят.

АВТОВАЗ начал поставлять дилерам универсалы Largus Cross Quest — фото 1152999АВТОВАЗ начал поставлять дилерам универсалы Largus Cross Quest — фото 1152992АВТОВАЗ начал поставлять дилерам универсалы Largus Cross Quest — фото 1152998АВТОВАЗ начал поставлять дилерам универсалы Largus Cross Quest — фото 1152997АВТОВАЗ начал поставлять дилерам универсалы Largus Cross Quest — фото 1152995АВТОВАЗ начал поставлять дилерам универсалы Largus Cross Quest — фото 1153000АВТОВАЗ начал поставлять дилерам универсалы Largus Cross Quest — фото 1152994АВТОВАЗ начал поставлять дилерам универсалы Largus Cross Quest — фото 1152996АВТОВАЗ начал поставлять дилерам универсалы Largus Cross Quest — фото 1152993АВТОВАЗ начал поставлять дилерам универсалы Largus Cross Quest


АВТОВАЗ начал поставлять дилерам универсалы Largus Cross Quest

Ларгус обновился минимально, но есть вещи, которые владельцы нынешних машин точно оценят.

АВТОВАЗ начал поставлять дилерам универсалы Largus Cross Quest — фото 1152999АВТОВАЗ начал поставлять дилерам универсалы Largus Cross Quest — фото 1152992АВТОВАЗ начал поставлять дилерам универсалы Largus Cross Quest — фото 1152998АВТОВАЗ начал поставлять дилерам универсалы Largus Cross Quest — фото 1152997АВТОВАЗ начал поставлять дилерам универсалы Largus Cross Quest — фото 1152995АВТОВАЗ начал поставлять дилерам универсалы Largus Cross Quest — фото 1153000АВТОВАЗ начал поставлять дилерам универсалы Largus Cross Quest — фото 1152994АВТОВАЗ начал поставлять дилерам универсалы Largus Cross Quest — фото 1152996АВТОВАЗ начал поставлять дилерам универсалы Largus Cross Quest — фото 1152993АВТОВАЗ начал поставлять дилерам универсалы Largus Cross Quest
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Отзывы о LADA Largus (11)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам...

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