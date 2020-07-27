АВТОВАЗ начал поставлять дилерам универсалы Largus Cross Quest

АВТОВАЗ представил новую версию семейства универсалов повышенной вместимости — Largus Cross Quest. В пресс-службе компании заявили, что новые автомобили уже отгружаются дилерам, хотя цены пока не называют. Все прочие подробности о новой версии уже известны. Напомним, что на версии Quest отрабатываются некоторые решения, которые должны пойти на обновленную модель — Largus FL.
Среди таких моментов — новые, более эргономичные передние сиденья с комбинированной обивкой из ткани и экокожи. Подогрев сидений теперь трехступенчатый, а кнопки его стоят не в нижней части кресла в проеме у двери, а на центральной консоли. Кроме того, Quest получил улучшенную шумоизоляцию — специальный микроволокнистый материал закреплен под обивками на дверях и стойках кузова.
Внешне Largus Cross Quest отличают черные глянцевые корпуса зеркал, 16-дюймовые колесные диски нового дизайна и шильдики с обозначением серии. Исполнений, как и у обычного Кросса, предложено два — пятиместное и семиместное. А комплектация — максимальная Luxe, в которой есть кондиционер, две подушки, аудиосистема, парктроник, система ЭРА-ГЛОНАСС...
Стандартный пятиместный Largus Cross в этом исполнении сейчас стоит 795 900 рублей. Осталось понять, сколько накинут за все нововведения.
- Или дождаться полноценного фейслифта на Largus FL — его должны запустить в серию в конце 2020 года.
Фото: АВТОВАЗ
Видео: Youtube, канал НА ЗАВОДЕ.