Ларгус обновился минимально, но есть вещи, которые владельцы нынешних машин точно оценят.

Материалы по теме Largus Cross получит специальную версию Quest

АВТОВАЗ представил новую версию семейства универсалов повышенной вместимости — Largus Cross Quest. В пресс-службе компании заявили, что новые автомобили уже отгружаются дилерам, хотя цены пока не называют. Все прочие подробности о новой версии уже известны. Напомним, что на версии Quest отрабатываются некоторые решения, которые должны пойти на обновленную модель — Largus FL.

Среди таких моментов — новые, более эргономичные передние сиденья с комбинированной обивкой из ткани и экокожи. Подогрев сидений теперь трехступенчатый, а кнопки его стоят не в нижней части кресла в проеме у двери, а на центральной консоли. Кроме того, Quest получил улучшенную шумоизоляцию — специальный микроволокнистый материал закреплен под обивками на дверях и стойках кузова.

Внешне Largus Cross Quest отличают черные глянцевые корпуса зеркал, 16-дюймовые колесные диски нового дизайна и шильдики с обозначением серии. Исполнений, как и у обычного Кросса, предложено два — пятиместное и семиместное. А комплектация — максимальная Luxe, в которой есть кондиционер, две подушки, аудиосистема, парктроник, система ЭРА-ГЛОНАСС...

Стандартный пятиместный Largus Cross в этом исполнении сейчас стоит 795 900 рублей. Осталось понять, сколько накинут за все нововведения.

Или дождаться полноценного фейслифта на Largus FL — его должны запустить в серию в конце 2020 года.

Фото: АВТОВАЗ

Видео: Youtube, канал НА ЗАВОДЕ.

АВТОВАЗ начал поставлять дилерам универсалы Largus Cross Quest Ларгус обновился минимально, но есть вещи, которые владельцы нынешних машин точно оценят. АВТОВАЗ начал поставлять дилерам универсалы Largus Cross Quest



