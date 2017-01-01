Сербские военные выбрали УАЗы — журнал За рулем

Сербские военные выбрали УАЗы

Вооруженные силы страны уже получили 56 новых российских внедорожников УАЗ Патриот.

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Передача автомобилей прошла на территории завода «Утва» в Панчево. Помимо 56 машин армия Сербии купит еще 8 пикапов УАЗа для кинологов. Последний раз вооруженные силы Сербии обновляла парк внедорожников в 2006 году.

«Мы начали закупать транспортные средства, которые необходимы для повседневной жизни и работы служащих… безопасные транспортные средства, которые можно использовать на пересеченной местности и в любую погоду. Мы также рассматривали сочетание цены и качества», — высказался министр обороны Сербии Александр Вулин.

Начальник отдела дорожного движения и транспорта департамента материально-технического обеспечения Генерального штаба Вооруженных сил Сербии полковник Драгиша Зиная рассказал, что основная цель этих транспортных средств состоит в том, чтобы повысить мобильность подразделений сербских вооруженных сил. Кроме того, они способствуют улучшению общего снабжения сербских вооруженных сил и сокращению среднего возраста транспортных средств данного класса в подразделениях Вооруженных сил Сербии.

Фото: Министерство обороны Республики Сербия

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Отзывы о УАЗ Patriot (297)

УАЗ 2017 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Нет

Недостатки:

УАЗ

Комментарий:

Зашел по рассылке случайно, уж не обессудьте. У меня PRADO 2018 года, новый, дизель, 177 л.с., скорость по трассе 192 км/ч, потом отсечка; разгон не очень — до 100 — 14 сек., расход топлива по трассе при скорости 110 км/ч (1100 об/мин) — 5,9, литра, в городе 9 (в Москве), салон кожа, охлаждаемый...

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