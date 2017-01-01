Сербские военные выбрали УАЗы

Вооруженные силы страны уже получили 56 новых российских внедорожников УАЗ Патриот.

Передача автомобилей прошла на территории завода «Утва» в Панчево. Помимо 56 машин армия Сербии купит еще 8 пикапов УАЗа для кинологов. Последний раз вооруженные силы Сербии обновляла парк внедорожников в 2006 году.

«Мы начали закупать транспортные средства, которые необходимы для повседневной жизни и работы служащих… безопасные транспортные средства, которые можно использовать на пересеченной местности и в любую погоду. Мы также рассматривали сочетание цены и качества», — высказался министр обороны Сербии Александр Вулин.

Начальник отдела дорожного движения и транспорта департамента материально-технического обеспечения Генерального штаба Вооруженных сил Сербии полковник Драгиша Зиная рассказал, что основная цель этих транспортных средств состоит в том, чтобы повысить мобильность подразделений сербских вооруженных сил. Кроме того, они способствуют улучшению общего снабжения сербских вооруженных сил и сокращению среднего возраста транспортных средств данного класса в подразделениях Вооруженных сил Сербии.

УАЗ работает над новым поколением Патриота и патентует все новые детали внедорожника.

Фото: Министерство обороны Республики Сербия