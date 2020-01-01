АВТОВАЗ намерен судиться с организаторами сборки Lada 4x4 в Германии — журнал За рулем

АВТОВАЗ намерен судиться с организаторами сборки Lada 4x4 в Германии

Если вам было интересно, у кого авторы этого проекта будут покупать машинокомплекты, то первый ответ уже есть: точно не у АВТОВАЗа.

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Волжский автомобильный завод открестился от какого-либо участия в проекте, предусматривающем сборку автомобилей Lada 4x4 в Германии. На предприятии напомнили, что Lada покинула рынок Евросоюза в связи с ужесточившимися экологическими требованиями, а также заявили, что не заинтересованы ни в каком локальном сборочном проекте.

«В случае нарушения третьими лицами прав интеллектуальной собственности АО „АВТОВАЗ“ компанией будут приняты меры правового реагирования, включая, при необходимости, обращение в суд», — цитирует журнал «Автоброкер» пресс-службу АВТОВАЗа.

Напомним, что проект, о котором идет речь, инициирован руководителем компании Partisan Motors Юрием Постниковым, привлекшим к участию нескольких известных отечественных специалистов в области автопрома. План предполагает организацию крупноузловой сборки Lada 4x4 в Магдебурге (Германия) из российских или европейских комплектующих.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA 4x4 (31)

LADA 2008 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Простота, проходимость, функциональность.

Недостатки:

Не существенные за такие деньги.

Комментарий:

Невменяемые истероиды кричат, что мир шагнул там куда то и во, что-то, а у нас выпускают Ниву до сих пор. LADA 4X4 NIVA выпускается концерном RENAULT на ихнем заводе АвтоВАЗ. Главная задача капиталиста получить максимальную прибыль. СССР давно нет и любое производство направленно на извлечение пр...

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