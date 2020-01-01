АВТОВАЗ намерен судиться с организаторами сборки Lada 4x4 в Германии

Материалы по темеСборку Lada 4x4 могут наладить в Германии. Или выпустить новую машину на ее агрегатах
Волжский автомобильный завод открестился от какого-либо участия в проекте, предусматривающем сборку автомобилей Lada 4x4 в Германии. На предприятии напомнили, что Lada покинула рынок Евросоюза в связи с ужесточившимися экологическими требованиями, а также заявили, что не заинтересованы ни в каком локальном сборочном проекте.
«В случае нарушения третьими лицами прав интеллектуальной собственности АО „АВТОВАЗ“ компанией будут приняты меры правового реагирования, включая, при необходимости, обращение в суд», — цитирует журнал «Автоброкер» пресс-службу АВТОВАЗа.
Напомним, что проект, о котором идет речь, инициирован руководителем компании Partisan Motors Юрием Постниковым, привлекшим к участию нескольких известных отечественных специалистов в области автопрома. План предполагает организацию крупноузловой сборки Lada 4x4 в Магдебурге (Германия) из российских или европейских комплектующих.
- Если этот план не сработает, у Постникова есть запасной: сборка внедорожника Аскет, который тоже базируется на агрегатах Lada 4x4.
Фото: АВТОВАЗ