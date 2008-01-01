Легкая каркасно-панельная машина с полным приводом и новым двигателем — авторы проекта утверждают, что в Европе такая очень нужна.

Материалы по теме Сборку Lada 4x4 могут наладить в Германии. Или выпустить новую машину на ее агрегатах

Группа энтузиастов собирается наладить в Германии крупноузловую сборку Lada 4x4, а при невозможности этого — запустить производство собственного внедорожника на узлах и агрегатах российской машины. Компания Partizan Motors, курирующая проект, опубликовала в Facebook рендеры автомобиля.

Показанный на рендерах автомобиль — это легкий внедорожник Аскет, разработанный компанией «Супер-Авто» несколько лет назад. Узлы и агрегаты Lada 4x4 крепятся на пространственной стальной и частично композитной раме. Из композитных материалов предполагается делать и внешние панели кузова. Вероятно, трехдверный каркасно-панельный внедорожник должен будет получить новый двигатель, чтобы вписаться в европейские нормы Евро-6d — которые, собственно, закрыли дорогу в Европу для Lada 4x4.

Авторы проекта заявляют о полной готовности автомобиля к производству. Однако если под крупноузловую сборку Lada 4x4 планируется организация производства в Магдебурге (Германия), то о месте производства машины на базе Аскета не говорится. Равно как и не сообщается, как планируется продавать эти автомобили — якобы имеющиеся договоренности с дилерами АВТОВАЗа касаются опять-таки только Lada 4x4. В финале сообщения для прессы компания Partizan Motors заявляет, что ищет внешних инвесторов. Сроки запуска проекта пока остаются открытыми.

Напомним, что в России существовал похожий проект — компании «Апал» и «ВИС-Авто» разработали внедорожник Сталкер, но с ценой 1 233 000 рублей особой популярности он не снискал.

А немецкие дилеры АВТОВАЗа действительно хотят возвращения поставок Lada 4x4 в Европу и запустили по этому поводу гражданскую кампанию.

Фото: Partizan Motors

Немцы выпустят внедорожник на базе Lada 4x4 Легкая каркасно-панельная машина с полным приводом и новым двигателем — авторы проекта утверждают, что в Европе такая очень нужна. Немцы выпустят внедорожник на базе Lada 4x4



