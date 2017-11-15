Первым автомобиль получил дилер Лады в Тольятти, продающий новинку по цене 1 233 000 рублей.

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В Сети появились фотографии с площадки одного из тольяттинских дилеров бренда Lada, на которых виден выставленный на продажу новый внедорожник Lada Stalker Apal-21541. Ценник на лобовом стекле автомобиля составляет 1 233 000 рублей, пишет РГ. Мелкосерийное производство модели налажено на мощностях компании «Апал».

Автомобиль создан на базе узлов и агрегатов Лады 4х4, установленных на пространственно-трубчатый каркас из тонкостенных стальных труб. Панели выполнены не из металла, а из прочного и легкого пластика, на производстве которого специализируется компания «Апал».

Следует отметить, что это далеко не новый проект. Работы над Сталкером велись с начала века. Поступал автомобиль и в продажу. Теперь у дилеров появилась доработанная и обновленная версия внедорожника, работа над которым возобновилась в прошлом году.

Подобная конструкция внедорожника дает ряд преимуществ. Прочный трубчатый каркас позволяет свободно размещать агрегаты, а пластик кузова легок и не подвержен не только коррозии, но и агрессивному воздействию реагентов, масел, ультрафиолета, а также не царапается и отличается от стали пониженной теплопроводностью.

Тираж автомобиля Lada Stalker Apal-21541 будет составлять всего 150 экземпляров. Не исключено, что при высоком спросе на автомобиль предприятие выпустит больше машин, чем планирует. Но пока об этом речи не идет. Напомним, что Lada 4x4, ставшая донором новой мелкосерийной модели, продается у дилеров по цене от 518 900 рублей, без учета скидок. Внедорожная версия Bronto стоит от 722 900 рублей.

Компания «Апал» также подготовила новый стайлинг-комплект для Лады 4х4.

Недавно на портале Федерального института промышленной собственности появились изображения Лады 4х4 нового поколения.

Фото: instagram.com/stalker.apal