Обновление для Lada 4х4 Bronto: выглядит брутально — журнал За рулем

Обновление для Lada 4х4 Bronto: выглядит брутально

Стайлинг-комплект будет состоять из нескольких деталей. Пока готова решетка радиатора.

LADA 4x4
LADA 4x4

LADA > 4x4

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Известен дизайн новой Лады 4x4: это будет бомба!

Новый комплект внешнего тюнинга для внедорожника Lada 4xBronto разработала компания «Авторитетпласт». Стайлинг-комплект уже скоро появится в продаже.

В комплект войдут несколько деталей, пишет lada4x4.net со ссылкой на источники в компании. Первой появится решетка радиатора, которая уже полностью готова и направляется в производство. О других деталях тюнинг-комплекта пока не сообщается.

Новая решетка отличается брутальным дизайном и гармонирует с внешностью внедорожника. Пластик обрамляет фары головного света, заключая их в собственную, более рельефную композицию. Как будет выглядеть центральная часть решетки — пока неизвестно.


Lada 4х4 Bronto отличается от других версий более тщательной подготовкой к бездорожью. Это и усиленный задний мост, и 240-миллиметровый клиренс, и увеличенный ход подвески, а также множество других доработок. Автомобиль также отличается повышенной степенью комфорта за счет кондиционера, подогревов передних сидений, зеркал с электроприводом и тормозной системы с ABS.

Фото: lada4x4.net

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Отзывы о LADA 4x4 (22)

LADA 2000 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

почти внедорожник

Недостатки:

именно почти внедорожник — все таки это легковой автомобиль для советского колхозника, а значит не рассчитан на постоянную эксплуатацию в тяжелых условиях

Комментарий:

Нива — это машина которая может многое — это не современные пузотерки называемые внедорожниками, однако, как понимаю, её хотят заменить дастером, ну так Нива людям всегда была интересна проходимостью, т.е. возможностью пролезть там где ни один дастер не пройдет, так зачем этим людям дастер с надп...

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