Обновление для Lada 4х4 Bronto: выглядит брутально

Стайлинг-комплект будет состоять из нескольких деталей. Пока готова решетка радиатора.

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Новый комплект внешнего тюнинга для внедорожника Lada 4x4 Bronto разработала компания «Авторитетпласт». Стайлинг-комплект уже скоро появится в продаже.

В комплект войдут несколько деталей, пишет lada4x4.net со ссылкой на источники в компании. Первой появится решетка радиатора, которая уже полностью готова и направляется в производство. О других деталях тюнинг-комплекта пока не сообщается.

Новая решетка отличается брутальным дизайном и гармонирует с внешностью внедорожника. Пластик обрамляет фары головного света, заключая их в собственную, более рельефную композицию. Как будет выглядеть центральная часть решетки — пока неизвестно.

Lada 4х4 Bronto отличается от других версий более тщательной подготовкой к бездорожью. Это и усиленный задний мост, и 240-миллиметровый клиренс, и увеличенный ход подвески, а также множество других доработок. Автомобиль также отличается повышенной степенью комфорта за счет кондиционера, подогревов передних сидений, зеркал с электроприводом и тормозной системы с ABS.

Фото: lada4x4.net