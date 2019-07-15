Обновление для Lada 4х4 Bronto: выглядит брутально

Новый комплект внешнего тюнинга для внедорожника Lada 4x4 Bronto разработала компания «Авторитетпласт». Стайлинг-комплект уже скоро появится в продаже.
В комплект войдут несколько деталей, пишет lada4x4.net со ссылкой на источники в компании. Первой появится решетка радиатора, которая уже полностью готова и направляется в производство. О других деталях тюнинг-комплекта пока не сообщается.
Новая решетка отличается брутальным дизайном и гармонирует с внешностью внедорожника. Пластик обрамляет фары головного света, заключая их в собственную, более рельефную композицию. Как будет выглядеть центральная часть решетки — пока неизвестно.
Lada 4х4 Bronto отличается от других версий более тщательной подготовкой к бездорожью. Это и усиленный задний мост, и 240-миллиметровый клиренс, и увеличенный ход подвески, а также множество других доработок. Автомобиль также отличается повышенной степенью комфорта за счет кондиционера, подогревов передних сидений, зеркал с электроприводом и тормозной системы с ABS.
- Зарубежные автомобилисты не готовы отказаться от неэкологичной, но проходимой Лады 4х4.
- Наименования автомобилей Lada, в том числе модели 4х4, в скором времени могут измениться на более звучные.
Фото: lada4x4.net
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