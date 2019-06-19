Немцы не хотят отказываться от Лады 4x4, несмотря на экологию

АВТОВАЗ покинул европейский рынок из-за ужесточения экологических норм. Но в Германии собираются продолжить продажи внедорожника Lada 4х4 и даже нашли способ, как это сделать.

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В апреле российский бренд Lada ушел с европейского рынка из-за ужесточения экологических норм. Однако импортер Lada в Германии еще держит на складе 1000 экземпляров трехдверок Lada 4x4, подтвердил директор по продажам Макс Шмидт на своей страничке в Facebook.

Lada Germany собирается самостоятельно доработать автомобили, чтобы иметь возможность предложить модель и в 2020 году. Тем более, что импортер зарегистрирован как независимый производитель в Германии. Однако после доработки, внедорожник может утратить свою ценовую привлекательность, ведь сейчас он стоит 11 990 евро в экспортном варианте с защитой от коррозии, тогда как за версию Urban просят 13 290 евро. Кроме того, есть и пятидверный, более просторный вариант автомобиля, на 1500 евро дороже.

Если же производитель в нарушение нормативов по вредным выбросам выпустит машину на рынок, он должен будет заплатить штраф за нанесение вреда экологии. И для Нивы он, по словам Шмидта, составит «невероятные» 6400 евро за каждый проданный автомобиль.

В настоящее время внедорожник сертифицирован по стандарту WLTP с расходом 9,8 литра на 100 километров. Это значение, которое можно легко снизить, соответствует выбросам CO2 в 226 грамм на километр, пишет немецкое издание gtspirit.de.

Впрочем, инсайдеры подозревают еще одну причину ухода российского бренда с западноевропейского рынка: с января 2017 года Lada входит в группу Renault, а современные Лады, такие как Vesta и XRAY, и некоторым образом 4×4, конкурируют с бюджетниками Renault Dacia.

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