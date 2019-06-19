Немцы не хотят отказываться от Лады 4x4, несмотря на экологию — журнал За рулем

Немцы не хотят отказываться от Лады 4x4, несмотря на экологию

АВТОВАЗ покинул европейский рынок из-за ужесточения экологических норм. Но в Германии собираются продолжить продажи внедорожника Lada 4х4 и даже нашли способ, как это сделать.

LADA 4x4
LADA 4x4

LADA > 4x4

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В апреле российский бренд Lada ушел с европейского рынка из-за ужесточения экологических норм. Однако импортер Lada в Германии еще держит на складе 1000 экземпляров трехдверок Lada 4x4, подтвердил директор по продажам Макс Шмидт на своей страничке в Facebook.

Lada Germany собирается самостоятельно доработать автомобили, чтобы иметь возможность предложить модель и в 2020 году. Тем более, что импортер зарегистрирован как независимый производитель в Германии. Однако после доработки, внедорожник может утратить свою ценовую привлекательность, ведь сейчас он стоит 11 990 евро в экспортном варианте с защитой от коррозии, тогда как за версию Urban просят 13 290 евро. Кроме того, есть и пятидверный, более просторный вариант автомобиля, на 1500 евро дороже.

Если же производитель в нарушение нормативов по вредным выбросам выпустит машину на рынок, он должен будет заплатить штраф за нанесение вреда экологии. И для Нивы он, по словам Шмидта, составит «невероятные» 6400 евро за каждый проданный автомобиль.

В настоящее время внедорожник сертифицирован по стандарту WLTP с расходом 9,8 литра на 100 километров. Это значение, которое можно легко снизить, соответствует выбросам CO2 в 226 грамм на километр, пишет немецкое издание gtspirit.de.

Впрочем, инсайдеры подозревают еще одну причину ухода российского бренда с западноевропейского рынка: с января 2017 года Lada входит в группу Renault, а современные Лады, такие как Vesta и XRAY, и некоторым образом 4×4, конкурируют с бюджетниками Renault Dacia.

Фото: Depositphotos

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Отзывы о LADA 4x4 (22)

LADA 2000 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

почти внедорожник

Недостатки:

именно почти внедорожник — все таки это легковой автомобиль для советского колхозника, а значит не рассчитан на постоянную эксплуатацию в тяжелых условиях

Комментарий:

Нива — это машина которая может многое — это не современные пузотерки называемые внедорожниками, однако, как понимаю, её хотят заменить дастером, ну так Нива людям всегда была интересна проходимостью, т.е. возможностью пролезть там где ни один дастер не пройдет, так зачем этим людям дастер с надп...

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