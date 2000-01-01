Немцы требуют возвращения бренда Lada в Европу

Они считают, что Lada делает доступные автомобили для простых людей, на протяжении 40 лет оставаясь популярной.

Материалы по теме Европа без Лады: АВТОВАЗ прекращает поставки, но обещает вернуться

На европейской онлайн-платформе для петиций Wa Act! стартовала гражданская кампания по возвращению бренда Lada на рынок Старого Света. Петиция адресована АВТОВАЗу, альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi, Минэкономразвития Москвы и Посольству РФ в Германии. Авторы петиции требуют наладить поставки в Европу всех автомобилей действующего модельного ряда Lada.

Сопроводительный текст описывает, почему важно сохранить бренд Lada в Европе. По мнению авторов, у бренда Lada широкий модельный ряд, и именно Lada делает доступные автомобили для простых людей, на протяжении 40 лет оставаясь популярной в Германии и странах Евросоюза. А кроме того, пишут составители петиции, в последние годы дилерская сеть Lada в Европе прирастала новыми автосалонами.

Последней моделью, до конца 2020 года официально продающейся в ЕС, является Lada 4x4

На момент написания заметки количество подписей перевалило отметку 1300 при необходимых 2000, а первую тысячу голосов петиция собрала за десять дней. Подписавшиеся под текстом европейцы называют Ладу культовой маркой и считают, что она непременно должна остаться на Западе. Недавно петиция получила дополнительную огласку через Lada Deutschland и LADA Hungary, дистрибьюторов Lada в Германии и Венгрии.

LADA Hungary сейчас занимается только техобслуживанием, а в линейке Lada Deutschland пока есть и Vesta, и Lada 4x4, однако с 2021 года дорога в Европу для внедорожника окажется перекрытой из-за экологических норм и новой стратегии альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Фото: АВТОВАЗ