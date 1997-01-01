Родстер «Крым» может получить 7-ступенчатый автомат

Пока это только планы, но такой автомат существует, и более того, он унифицирован с компонентами Lada Granta.

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На серийный родстер «Крым» помимо механической трансмиссии планируется к установке и автоматическая коробка передач. Об этом в интервью каналу Т24 рассказал Дмитрий Онищенко, руководящий проектом «Крым» профессор кафедры поршневых двигателей МГТУ им. Баумана.

«Мы будем пытаться применять коробку КАТЕ. Это фирма, которая сегодня поставляет коробки для проекта Aurus. У них есть прекрасная 7-ступенчатая коробка, которая унифицирована с компонентами семейства Lada Granta», — заявил Дмитрий Онищенко.

Кроме того, Онищенко подтвердил информацию о возможном расширении линейки моделей, построенных на базе родстера: кроссовера, седана, пикапа, а также спецверсий — например, полицейского автомобиля.

Один из возможных вариантов того, как будет выглядеть серийный Крым. Автор дизайна — Сергей Баринов.

Напомним, в основе родстера лежит стальная трубчато-коробчатая рама, на которой можно закрепить композитные панели практически любого дизайна. Первый и второй прототипы базировались на агрегатах Lada Kalina и Granta. Предполагается, что для третьего, предсерийного, находящегося сейчас на этапе строительства рамы, также будут использованы недорогие узлы Гранты, хотя точной информации об этом нет, как и о компонентной базе серийного родстера. Но заявленная ориентировочная цена базовой комплектации машины — 650 000 рублей.

Информация о появлении на родстере унифицированного с Lada Granta нового автомата указывает на то, такая коробка могла бы появиться и у самой Гранты. Однако при нынешнем позиционировании модели эта трансмиссия выглядит избыточной: сейчас Гранты комплектуют, помимо МКП, отечественным 5-ступенчатым роботом АМТ и классическим 4-ступенчатым автоматом Jatco. 7-ступенчатый автомат КАТЕ планировался еще на семейство Kalina в 2007–2008 годах.

А Lada Granta в следующем поколении сменит платформу с отечественной на CMF-B-LS, разработанную в Renault-Nissan.

Фото: ВКонтакте, проект «Крым»