В двигателях Mercedes-Benz найдены две дефектные детали

Концерн Daimler AG объявил отзывную кампанию, в которой участвует более тысячи автомобилей.

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В России отзывают 1019 машин марки Mercedes—Benz S-класса (тип 222 и 217), которые были куплены в период с 2017 по 2019 годы. Обнаружилось, что в двигателях этих автомобилей есть две заглушки, материал которых может не выдержать нагрузок.

Чтобы устранить неисправность, владельцам участвующих в сервисной кампании машин следует обратиться в сервис ближайшего удобного официального дилера Mercedes—Benz, мастера которого заменят обе заглушки за счет завода-изготовителя, бесплатно для автовладельцев.

О необходимости ремонта владельцев отзываемых машин оповестят официальные представители АО «Мерседес-Бенц Рус» по телефону или почте. Узнать о том, что машина участвует в сервисной кампании, можно и самостоятельно, сверив ее VIN—код со списком кодов отзываемых автомобилей, опубликованным на сайте Росстандарта.

Ранее был объявлен отзыв машин Mercedes-Benz из-за дефекта люка в крыше.

Фото: Daimler AG