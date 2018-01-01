Mercedes-Benz отзывает в России более четырех тысяч машин

На сей раз проблема кроется в сдвижном люке...

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Российский офис марки Mercedes-Benz начал отзывную кампанию, которая коснулась 4270 автомобилей Mercedes-Benz. Под отзыв попал C-Класс, E-класс, а также купе CLK и CLS, выпущенные в 2018 году с мая по ноябрь. Причина отзыва — люк в крыше.

А именно клеевое соединение, с помощью которого соединяются рама сдвижной части люка и стеклянная крышка. В сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) говорится, что клей в этом месте может не соответствовать спецификации. Никаких возможных последствий этого не указывается.

Mercedes-Benz C 200 Avantgarde Line, 2018 год

Представители АО «Мерседес-Бенц РУС» будут связываться с владельцами машин, попадающих под отзыв, и согласовывать с ними время визита на ближайший сервис. Но о том, нужно ли это делать, владельцы могут узнать самостоятельно на сайте Росстандарта. Дилеры будут проверять клеевое соединение и при необходимости производить замену люка в крыше. Все работы будут бесплатными для владельцев.

В прошлый раз Мерседесы в России отзывали из-за неполадок в маслопроводе.

Фото: Mercedes-Benz