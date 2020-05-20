Сегодня, в 11:50 Отзывают новые BMW: ремни безопасности могут не сработать Датчик вытягивается с места установки из-за слишком короткого провода — система думает, что ремень не пристегнут.
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Всего 365 автомобилей — купе BMW M8 (серии F91, F92, F93), кроссоверы X3 M (F97), X3 (G01, на фото) и X4 (G02), а также седаны 8-й серии (G14, G15, G16), — реализованных в России в течение 2020 года, подлежат отзыву, сообщает сайт Росстандарта. «БМВ Русланд Трейдинг», представляющая баварский бренд в РФ, согласовала с агентством мероприятия сервисной кампании.
Потенциальная проблема у указанных автомобилей кроется в передних ремнях безопасности. В системе преднатяжения ремней используется датчик Холла, стоящий в корпусе замка ремня. Датчик может вытянуться с места своей установки ввиду слишком короткого провода. Это приведет к тому, что система будет думать, что ремень не пристегнут — включится зуммер, на комбинации приборов загорится соответствующий индикатор. А в случае экстренной ситуации преднатяжение ремня не произойдет, в результате чего нагрузки в районе шеи и грудной клетки повысятся, пишет Росстандарт.
Представители бренда свяжутся с владельцами на предмет посещения сервисного центра. Можно и самостоятельно по VIN-номеру машины определить, попадает ли она под отзыв,
воспользовавшись одним из способов, приведенных на сайте Росстандарта. Впрочем, если у вас в салоне постоянный звук непристегнутого ремня, то вам точно нужно на сервис. Автомобили с потенциально проблемными ремнями будут проверены, и если возникнет необходимость, ремни бесплатно заменят. Фото: BMW
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