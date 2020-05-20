Отзывают новые BMW: ремни безопасности могут не сработать

Датчик вытягивается с места установки из-за слишком короткого провода — система думает, что ремень не пристегнут.

Всего 365 автомобилей — купе BMW M8 (серии F91, F92, F93), кроссоверы X3 M (F97), X3 (G01, на фото) и X4 (G02), а также седаны 8-й серии (G14, G15, G16), — реализованных в России в течение 2020 года, подлежат отзыву, сообщает сайт Росстандарта. «БМВ Русланд Трейдинг», представляющая баварский бренд в РФ, согласовала с агентством мероприятия сервисной кампании.

Потенциальная проблема у указанных автомобилей кроется в передних ремнях безопасности. В системе преднатяжения ремней используется датчик Холла, стоящий в корпусе замка ремня. Датчик может вытянуться с места своей установки ввиду слишком короткого провода. Это приведет к тому, что система будет думать, что ремень не пристегнут — включится зуммер, на комбинации приборов загорится соответствующий индикатор. А в случае экстренной ситуации преднатяжение ремня не произойдет, в результате чего нагрузки в районе шеи и грудной клетки повысятся, пишет Росстандарт.

Представители бренда свяжутся с владельцами на предмет посещения сервисного центра. Можно и самостоятельно по VIN-номеру машины определить, попадает ли она под отзыв, воспользовавшись одним из способов, приведенных на сайте Росстандарта. Впрочем, если у вас в салоне постоянный звук непристегнутого ремня, то вам точно нужно на сервис. Автомобили с потенциально проблемными ремнями будут проверены, и если возникнет необходимость, ремни бесплатно заменят.

В марте отзыв BMW «задел» только 35 спорткаров 6-й серии Gran Coupe с мелким конструктивным недочетом, а вот в феврале из-за подушек безопасности на сервис отправились 1652 седана BMW 3-й серии, выпущенных еще в конце девяностых.

Фото: BMW