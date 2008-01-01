Машины Hyundai будут выпускаться на заводе GM

Компания намерена купить предприятие американского концерна под Санкт-Петербургом, чтобы перевести туда из Калининграда сборку некоторых моделей.

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«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» планирует собирать ряд моделей не на мощностях калининградского «Автотора», а в Санкт-Петербурге, купив стоящий до сих пор без дела завод General Motors.

Ходатайство о покупке завода было подано в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), пишет Коммерсантъ». Но компания не хочет покупать его целиком, а только 94,83%. На мощностях предприятия Hyundai планирует собирать некоторые модели, которые сейчас выпускаются на калининградском «Автоторе». Это Sonata, Santa Fe, Tucson, Elantra и машины Genesis. Дело в том, что «Автотор» не сможет наладить производство полного цикла всех этих моделей из-за нехватки мощностей, только Hyundai Sonata. Предприятие же в Санкт-Петербурге имеет всё необходимое, включая линии сварки и окраски.

Напомним, что открытое в 2008 году предприятие GM выпускало автомобили Chevrolet Cruze, Opel Astra, Chevrolet Trailblazer, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Captiva и машины Cadillac, но 1 июля 2015 года завод был закрыт в связи с уходом концерна с российского рынка.

GM также выставил на продажу свою штаб-квартиру в США.

Фото: Антон Ваганов/ТАСС