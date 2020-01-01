Mitsubishi покидает Европу

В Старом Свете больше не появится ни одной новинки компании, которая решила сосредоточиться на рынке Юго-Восточной Азии.

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Mitsubishi прекратит вывод новых моделей на европейский рынок. Это предусматривается новым бизнес-планом компании. Реорганизация займет три года, после чего поставки машин марки в Европу прекратятся совсем.

Решение было принято буквально на днях, и оно поставило крест на выводе на европейский рынок нового технологичного поколения кроссовера Outlander, который должен был появиться во второй половине 2020 года.

Следует отметить, что позиции Mitsubishi в Юго-Восточной Азии очень сильные, и компания считает, что именно здесь она может конкурировать более эффективно при меньших затратах. Среди новинок, которые вскоре будут представлены в Азии, — пикап Triton, минивэн Xpander, внедорожник Pajero Sport и Outlander, а также два, пока безымянных автомобиля.

Чтобы сэкономить деньги, Mitsubishi также будет активно сотрудничать со своими давними партнерами в Nissan и Renault. В частности, компании будут обмениваться технологиями.

Подробнее о новом Аутлендере вы можете узнать здесь.

Фото: Clay Banks / Unsplash